«ترامپ» عید نوروز را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میامی هرالد، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در پیامی که کاخ سفید آن را منتشر کرده، فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی را به مردم ایران و دیگر کشورهایی که این مناسبت را جشن می گیرند، تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ در پیام خود آورده است: برای تمامی آن کسانی که در سرتاسر جهان، نوروز باستانی و بزرگ را جشن می گیرند تبریک می گویم.

در ادامه این پیام آمده است: به تمامی مردم ایران و تمامی آنهایی که نوروز را جشن می گیرند: من از طرف مردم آمریکا، برای شما آرزوی آزادی، منزلت و ثروت می کنم.

این درحالیست که ترامپ طی ماه های اخیر محدودیت های بی سابقه و خصمانه ای علیه شهروندان ایرانی در خصوص تردد به آمریکا در نظر گرفته و شهروندان این کشور را در زمره کشورهای تروریستی قرار داده که از نظر وی باید سفر آنها به آمریکا محدود و یا ممنوع شود.