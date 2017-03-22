نجات دوسرنشین قایق صیادی در آبهای دریای عمان

سید حسن ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام خبر یکی از بستگان شناور مضطر در دریا به مرکز جستجو و نجات دریایی جهت کمک به قایق صیادی با دو سرنشین در فاصله ۴۰ مایلی که به علت از کار افتادن موتور شناور و مواج بودن دریا در آبهای دریای عمان سرگردان بود، بلافاصله هماهنگی های لازم توسط تیم عملیات جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادرو دریانوردی چابهار انجام شد.

وی افزود: از همین رو به سرعت شناور ناجی به محل مورد نظر اعزام و پس از یک ساعت عملیات جستجو هر ۲ نفر خدمه و شناور آن ها به سلامت به حوضچه بندر شهید بهشتی چابهار منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه نجات این افراد در ۴۰ مایلی بندر چابهار انجام شد، ادامه داد: افرادی که قصد تفریح در دریا را دارند حتما به مکان های امن شنا و هشدارهای ایمنی که بر روی بیلبوردهای سواحل و سطح شهر نصب شده توجه کافی داشته باشند.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: مرکز تجسس و نجات دریایی بندرچابهار با شماره تلفن ۱۵۵۰ با پوشش خدماتی شبانه روزی در ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی در کوتاهترین زمان ممکن آماده ارائه خدمات به حادثه دیدگان است .