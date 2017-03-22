به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اعلام اینکه سیاست ثابتی را دنبال می کند گفت: اجازه نمی دهیم از عمق سوریه، اسرائیل مورد هدف قرار گیرد.

وی در ادامه مدعی شد: اجازه نخواهیم داد محموله های سلاح ایران در اختیار حزب الله لبنان قرار گیرد.

وی در ادامه اظهارت خود ادعا کرد: هر کجا ایران دست به قاچاق سلاح بزند آنرا هدف قرار می دهیم.

لازم به ذکر است چند روز پیش رژیم صهیونیستی به بهانه ممانعت از ارسال سلاح از سوی ایران به حزب الله لبنان عمق سوریه را مورد هدف قرار داد که ارتش سوریه برای اولین باز در شش سال گذشته با گشودن آتش به روی جنگنده های صهیونیستی یک جنگنده را ساقط کرد.