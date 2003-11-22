۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۴۲

اين هفته در كميسيون ويژه:

عملكرد دادگستري و دادستان عمومي تهران بررسي ميشود

عملكرد دادگستري و دادستان عمومي تهران در جلسات اين هفته كميسيون ويژه مجلس بررسي مي شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، كميسيون ويژه، عملكرد دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب تهران در جلسه روز دوشنبه خود بررسي خواهد كرد.
محسن آرمين" "مخبر كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي براي  بررسي عملكرد دادگستري و دادستاني استان تهران" گفته است : از آقايان عليزاده رييس كل دادگستري استان تهران و مرتضوي دادستان تهران براي شركت در اين در جلسه دعوت كرده ايم. 
يك مقام مسئول در دادگستري استان تهران به خبرنگار "مهر" گفت: اگر هدف اين كميسيون بررسي مشكلات مردم يا  رسيدگي به مسايل حاد اجتماعي مانند گراني ، تورم و غيره كه مردم را آزار مي دهد باشد و از دادگستري نيز در اين موارد استعلام شده باشد ، آقايان عليزاده يا مرتضوي با آمادگي كامل و استقبال از اين امر در جلسات مجلس حضور خواهند يافت ،  در غير اينصورت بعيد است آنان در جلساتي كه با اغراض سياسي و يا براي دخالت دراحكام صادره از سوي يك قاضي برگزار مي شود شركت كنند.



 

