عملكرد دادگستري و دادستان عمومي تهران بررسي ميشود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، كميسيون ويژه، عملكرد دادگستري و دادستان عمومي و انقلاب تهران در جلسه روز دوشنبه خود بررسي خواهد كرد.

محسن آرمين" "مخبر كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي براي بررسي عملكرد دادگستري و دادستاني استان تهران" گفته است : از آقايان عليزاده رييس كل دادگستري استان تهران و مرتضوي دادستان تهران براي شركت در اين در جلسه دعوت كرده ايم.

يك مقام مسئول در دادگستري استان تهران به خبرنگار "مهر" گفت: اگر هدف اين كميسيون بررسي مشكلات مردم يا رسيدگي به مسايل حاد اجتماعي مانند گراني ، تورم و غيره كه مردم را آزار مي دهد باشد و از دادگستري نيز در اين موارد استعلام شده باشد ، آقايان عليزاده يا مرتضوي با آمادگي كامل و استقبال از اين امر در جلسات مجلس حضور خواهند يافت ، در غير اينصورت بعيد است آنان در جلساتي كه با اغراض سياسي و يا براي دخالت دراحكام صادره از سوي يك قاضي برگزار مي شود شركت كنند.





