به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، درگیری های قومی در شهر «ایله ایفه» نیجریه منجر به کشته شدن ۴۶ نفر و مجروح شدن ۱۰۰ نفر شده است.

در این درگیری افراد از سلاح سرد استفاده کردند.

نیروهای ویژه نیجریه به مدت دو روز در منطقه مستقر شدند و تلاش کردند خشونت ها را مهار کنند. در این خشونت ها تعداد زیادی خانه و مغازه تخریب و به آتش کشیده شد. آمار مربوط به تعداد کشته شدگان طی چند روز منتشر نشده بود.

با این حال ساکنان شهر ایله ایفه تعداد قربانیان این خشونت ها را بسیار بیشتر از میزان اعلام شده می دانند و می گویند تعداد کشته ها ممکن است تا ۱۵۰ نفر هم برسد.