  1. سیاست
  2. سایر
۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۴۵

اين هفته در كميسيون امنيت ملي:

بررسي طرح الزام حراست‌ها به اجراي قوانين موضوعه ادامه مي‌ يابد

در دستور جلسات اين هفته كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي بررسي طرح الزام حراست ها ادامه مي يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، بررسي طرح الزام حراست‌ها به اجراي قوانين موضوعه‌ كشور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه پيدا مي‌كند.
ضمن اينكه دوشنبه‌ اين هفته بررسي طرح استقرار مديران در محل مسئوليت و رسيدگي به پرونده شكايتي عباس عبدي به كلاسه 4906 م  در دستور كار كميسيون اصل 90  قرار دارد و در پايان  نيز هيات رييسه اين كميسيون جلسه خواهند داشت.
