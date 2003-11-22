۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۵:۰۱

عرضه جديدترين آثار تاليفي آيت الله جوادي آملي در نمايشگاه قرآن

پنج اثر تاليفي در حوزه قرآن از انديشمند و مفسر معاصر كشورمان آيت الله جوادي آملي در بخش فروش كتب قرآني يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم عرضه شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري يازدهمين  نمايشگاه  بين المللي قرآن كريم  از مجموعه اين تاليفات دو اثر در ادامه سلسله تفاسير موضوعي و ترتيبي از اين نويسنده است كه يكي از آنها جلد پانزدهم از مجموعه تفسير موضوعي قرآن كريم با عنوان « حيات حقيقي انسان در قرآن » و اثر  ديگر جلد پنجم از مجموعه  " تفسير ترتيبي تسنيم "  است .
« قرآن كريم از منظر امام رضا (ع) » ترجمه زينب كربلايي و « سرچشمه انديشه ، مجموعه مقالات و مقدمات قرآني » كه  قرار است در 3 جلد منتشر شود و در حال حاضر جلد اول آن به بازار آمده است ،  از جديدترين تاليفات آيت الله جوادي آملي است .
« مهر استاد » سومين اثر ارايه شده در نمايشگاه است كه به سيره علمي و عملي آيت الله جوادي آملي مي پردازد و اين كتاب زير نظر وي نگارش شده است .
امسال بخش ناشران و عرضه كنندگان محصولات فرهنگي دريازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با حضور 101 شركت كننده ، ميزبان گروههاي بسياري از بازديد كنندگان نمايشگاه قرآن كريم است .

 

 

 

کد مطلب 39377

