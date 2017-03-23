پوتین خواستار وحدت جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه با ارسال پیامی به «ترزا می»، نخست وزیر انگلیس نسبت به وقوع حمله تروریستی روز گذشته در لندن ابراز تاسف کرده و کشته شدن شهروندان این کشور در این حادثه را به وی تسلیت گفت.

در پیام پوتین آمده است: واضح است که مبارزه علیه خطر تروریسم نیازمند وحدت واقعی در میان تلاش های تمامی اعضای جامعه جهانی است.

وی همچنین با ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان این حادثه تروریستی، بهبود هرچه سریع تر زخمی شدگان این حادثه را آرزو کرد.

گفتنی است رهبران مقام های دیگر کشورهای جهان از جمله رئیس جمهوری فرانسه، صدراعظم آلمان، نخست وزیر ترکیه و همچنین سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز با ارسال پیام هایی جداگانه به «ترزا می»، نسبت به وقوع این حادثه تروریستی ابراز تاسف کردند.