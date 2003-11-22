طرح آمريكا براي احداث نيروگاه هسته اي مشترك ميان مصر و رژِيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، احمد ماهر افزود : آمريكا قصد دارد اين طرح را براي احداث نيروگاه هسته اي مشترك ميان اسراييل و مصر تحت نظارت خود و با حمايت طرف ديگر كه احتمالا آفريقاي جنوبي به مصر و اسراييل ارائه كند.

ماهر گفت : اين امر ازمصر مي طلبد كه يك استراتژي فراگيري كه شامل چند جايگزين باشد ، اتخاذ كند.

ماهر در واكنش رسمي به درخواستها ي دو نماينده مجلس مصر حسن المهندس و محمد خليل قويطه در مورد خبر روزنامه يديعوت آهارونوت سخن مي گفت .

اين روزنامه از تلاش اسراييل براي احداث نيروگاه هسته اي براي توليد برق در منطقه شفطه در نقب در 20 كيلومتري مرزهاي مصر و فلسطين اشغالي خبر داد ، تا جائي كه ايوي ايتام وزير تاسيسات زيربنائي اسراييل دستور داده است تا دراتخاذ تدابير مطلوب براي ايجاد اولين نيروگاه براي توليد برق در صحراي نقب با هزينه دو ميليارد شيكلي(هر 5/4 شيكل يك دلار است ) تسريع شود ، قرار است عمليات ساخت آن از سال 2007 آغاز شود و در سال 2020 ميلادي نيز راه اندازي شود.

ماهر گفت : هرچند اطلاعات موجود نشان مي دهد كه اين نيروگاه براي اهداف مسالمت آميز احداث مي شود، اما هيچ تضمين رسمي و بين المللي براي عدم تبديل توليد آن از توليد انرژي برق براي اهداف نظامي وجود ندارد و لذا مصر از اسراييل مي خواهد كه به طوركامل به محض تكميل ساخت اين نيروگاه از آژانس بين المللي انرژي اتمي تبعيت كند و از اسراييل مي خواهد دلايل علمي كافي براي اينكه اين نيروگاه مسالمت آميز است و هيچ اثرات سوئي بر امنيت زيست محيطي مصر نخواهد گذاشت و اينكه زباله هاي هسته اي آن در هيچ نقطه اي در نزديكي مصر دفن نمي شود ، ارائه كند.

ماهر گفت : اسراييل در دهه هشتاد پيشنهاد احداث نيروگاه هسته اي مشترك ميان اسراييل و مصر در مرزهاي مصر را مطرح كرده بود به شرط اينكه كه نيمي از آن داخل مصر و نيمي ديگر داخل اسراييل(مناطق اشغالي 1948) باشد ، اسرائيل همچنين دو طرح ديگر نيز به همين شكل پيشنهاد داده بود و بعد از آن تماسهايي ميان اسراييل و كانادا براي احداث نيروگاه هسته اي در مصر با همكاري سه گانه مصر ، كانادا و اسراييل براي صادرات گاز به اسراييل و نيز احداث نيروگاه هسته اي براي هر دو طرف انجام شد.

ماهر گفت :اسراييل در سالهاي آينده به دنبال احداث چند طرح هسته اي در نزديك مرزهاي مصر است .

ماهر گفت : دستگاه ديپلماسي مصر تلاش مي كند تا منطقه خاورميانه عاري از سلاحهاي كشتار جمعي از جمله سلاحهاي هسته اي شود، و وزارت امور خارجه مصر تلاشهاي گسترده اي در محافل بين المللي براي جلب حمايت بين المللي براي وادار كردن اسراييل به قرار دادن تاسيسات هسته اي خود تحت نظارت و بازرسي بين المللي انجام مي دهد.