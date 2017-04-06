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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد:

دانشگاهها همچنان با مشکلات زیرساختی مواجه هستند

دانشگاهها همچنان با مشکلات زیرساختی مواجه هستند

رئیس دانشگاه تهران گفت: با وجود آنکه سرمایه گذاری هایی در حوزه دانشگاه ها صورت گرفته اما همواره این مراکز آموزش عالی با مشکلات زیرساختی مواجه هستند.

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشکلات بودجه ای و زیرساختی همچنان در دانشگاه های کشور وجود دارد و دانشگاه ها در تامین تجهیزات با مشکل مواجه هستند که دولت قول داده در سال جدید اعتبارات ویژه ای را برای این موضوع پیگیری کند.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دانشگاه ها از نظر برنامه های آموزشی مانند ارتقا کیفیت و جلوگیری از پذیرش های بی رویه دانشجو که در آغاز فعالیت دولت با آن مواجه بودیم در شرایط و وضعیت بهتری قرار گرفته اند.

نیلی احمدآبادی اظهار داشت: دانشگاه ها و آموزش عالی کشور از محدودیت ارتباط با دانشگاه های خارجی رنج می بردند که این وضعیت بهبود یافته و زمینه ارتباطات بین المللی فراهم شده است.

وی افزود: طی چند سال گذشته فضای دانشگاه ها شاداب تر شده است و تشکل های دانشجویی توانسته اند برنامه های خود را اجرایی کنند.

رئیس دانشگاه تهران گفت: همچنین طی سال های گذشته شاهد برگزاری مراسم های ۱۶ آذر با کیفیت خوب در دانشگاه ها بوده ایم.

کد مطلب 3937843

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