دانشگاهها همچنان با مشکلات زیرساختی مواجه هستند

محمود نیلی احمدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشکلات بودجه ای و زیرساختی همچنان در دانشگاه های کشور وجود دارد و دانشگاه ها در تامین تجهیزات با مشکل مواجه هستند که دولت قول داده در سال جدید اعتبارات ویژه ای را برای این موضوع پیگیری کند.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دانشگاه ها از نظر برنامه های آموزشی مانند ارتقا کیفیت و جلوگیری از پذیرش های بی رویه دانشجو که در آغاز فعالیت دولت با آن مواجه بودیم در شرایط و وضعیت بهتری قرار گرفته اند.

نیلی احمدآبادی اظهار داشت: دانشگاه ها و آموزش عالی کشور از محدودیت ارتباط با دانشگاه های خارجی رنج می بردند که این وضعیت بهبود یافته و زمینه ارتباطات بین المللی فراهم شده است.

وی افزود: طی چند سال گذشته فضای دانشگاه ها شاداب تر شده است و تشکل های دانشجویی توانسته اند برنامه های خود را اجرایی کنند.

رئیس دانشگاه تهران گفت: همچنین طی سال های گذشته شاهد برگزاری مراسم های ۱۶ آذر با کیفیت خوب در دانشگاه ها بوده ایم.