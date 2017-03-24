مهمترین مولفه برای تحقق شعار سال توجه ظرفیت درون کشور است

فرامرز کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شعار سال مقام معظم رهبری اظهار داشت: توجه به ظرفیت های منابع انسانی درون کشور دولت را در تحقق دستاوردهای اقتصاد مقاومتی یاری خواهد کرد و مهم ترین مولفه در تحقق شعار سال توجه به منابع انسانی و اتکاء به ظرفیت و توان نیروی درون کشور است و این امر مستلزم توجه جدی مسئولین به منابع انسانی است و تقویت و توسعه همه جانبه به منابع داخلی است.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری و شعار سال مقام معظم رهبری در سال های اخیر و توجه ایشان به اهمیت مقوله اقتصاد به ویژه اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش رونق اقتصادی در دروان تحریم است و مورد تاکید بیشتر اقتصاد دانان کشور است.

معاون اداری ، مالی و پشتیبانی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران توجه به منابع انسانی را عامل انگیزشی کارکنان دانست و تصریح کرد : بخش توسعه و رفاه منابع انسانی یکی از ضروری ترین مولفه ها در بخش مدیریت منابع انسانی است و باعث افزایش رضایتمندی کارکنان خواهد شد و موجب توانمندسازی و ارتقاء سطح بهره بری در حوزه منابع انسانی می شود.

کردی با اشاره به اهمیت بیانات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی و فرمایشات معظم له در حرم مطهر رضوی در خصوص توجه به اشتغال و ظرفیت عظیم نیروی جوان و تحصیلکرده در داخل کشور اظهار داشت: در مقوله اقتصاد مقاومتی چهارچوب هایی وجود دارد که رهبر عظیم الشان انقلاب به آن اشاره فرمودند و همه دستگاه های کشور در جهت تقویت از تولید کالای ملی و ایرانی باید اهتمام ویژه ای داشته باشند و مایحتاج مصرفی در ادارات و دستگاه های کشور باید از تولید کالای ایرانی و تولید ملی باشد.

معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در ادامه به برخی فعالیت های اداری ، مالی و پشتیبانی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در حوزه رفاهی و خدماتی و ارزیابی سازمان مرکز در سال گذشته اشاره کرد و تصریح کرد : معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در سال گذشته در سطح بسیار خوب از شاخص های ارزیابی سازمان مرکز قرار گرفت و به عنوان استانهای برتر کشور از سوی سازمان تبلیغات اسلامی مرکز تجلیل شد و این حاصل برنامه ریزی کمیته های آموزشی ، شورای اداری و مالی ، کمیته سرمایه انسانی و زحمات کلیه همکاران استان و شهرهای مازندران بود.

کردی در پایان با اشاره به فرا رسیدن سال ۱۳۹۶و ضرورت برنامه ریزی در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال به ویژه مقوله اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد : فرهنگ سازی مهم ترین مولفه در باب اقتصاد مقاومتی است و باید بایدها و نباید های رفتار اجتماعی و زیرساخت های مهم در جهت ایجاد اقتصاد مقاومتی در جامعه اسلامی تبیین گردد و مسئله فرهنگ سازی باید به صورت جدی مطرح شود.