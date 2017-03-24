حوادث جاده ای در گلستان ۶۷ مصدوم برجای گذاشت

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه عملکرد هلالاحمر گلستان در ایام نوروز پرداخت و اظهار کرد: از روز ۲۵ اسفند ۹۵ لغایت چهارم فروردین ۹۶، ۲۷ حادثه جادهای، یک مورد برف و کولاک و یک مورد زلزله رخداده است که منجر به مصدوم شدن ۶۷ نفر در سطح استان شده است.
وی تصریح کرد: ۶ نفر به شکل سرپایی درمان شدند و ۲۵ نفر به مراکز درمانی انتقال داده شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: ۳۳ گروه عملیاتی متشکل از ۷۶ نفر، ۲۹ دستگاه آمبولانس، دو دستگاه ست نجات و دو خودروی کمک دار سبک در این عملیات حضور داشتند.
احمدی در رابطه با آمار خدمات حضوری جمعیت هلالاحمر گلستان اظهار کرد: از تعداد افرادی که برای دریافت خدمات به کمپهای هلالاحمر مراجعه کردهاند ۱۳۴ نفر به شکل سرپایی درمان و ۶ نفر به مراکز درمانی انتقال دادهشدهاند.
وی تصریح کرد: در این ایام دو نفر اسکان اضطراری شدند و برای ۲۵۱ نفر کنترل فشارخون و تست قند خون انجام شد.
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