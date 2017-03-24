به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود صفارزاده با اشاره به تهیه برنامه عملیاتی (ACTION PLAN) ایمنی در سال ۹۵ اظهار داشت: طبق برنامه سازمان بهداشت جهانی یک برنامه استراتژیک و راهبری برای ایمنی راه‌ها در سال ۸۵ در دستور کار قرار گرفت و در کمیسیون ایمنی راه‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

وی افزود: این برنامه راهبردی با ۹۶ رئوس کلی پیش‌بینی کرده بود که در صورت اجرای اقدامات تحت برنامه می‌توان به کاهش ۱۰ درصدی تلفات ناشی از تصادفات رانندگی برسیم.

معاون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه «سازمان بهداشت جهانی» همواره از ایران به دلیل نداشتن نقشه عملیاتی راه‌ها ایراد می‌گرفت، گفت: ادعای آنها مبنی بر عدم پیشبرد اهداف ایمنی راه‌ها در ایران با اتکا بر برنامه راهبردی بود و همواره برای تهیه یک برنامه عملیاتی تاکید می‌کردند.

صفار زاده با اشاره به شروع کار تهیه برنامه عملیاتی از سال گذشته افزود: در آن زمان شروع به برگزاری جلسات مشترک با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و کمیسیون ایمنی راه‌ها کردیم که منجر به تهیه شرح خدمات شد و در آخرین جلسات شرح خدمات مورد بررسی، بازنگری و تایید معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه و سازمان راهداری و کمیسیون ایمنی راه‌ها قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این تاییدیه سر انجام منجر به عقد قراردادی با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با نظارت کمیسیون ایمنی راه‌ها، سازمان راهداری و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شد. که مرکز تحقیقات حدود ۱۲ گروه تحقیقاتی در زمینه های مختلف همچون زیرساخت، آموزش، فرهنگسازی، قوانین و مقررات، فروریت‌های پزشکی، آموزش‌های همگانی، معاینه فنی خودروها، مدیریت ایمنی راه‌ها، گواهینامه، تخصیص منابع و تحلیل تصادفات و سار منایع را تجهیز کرد.

معاون مرکز تحقیقات ادامه داد: تمامی راهبردهای ۹۶ رئوس کلی به ۱۲ محور تقسیم شد و برای آن نیز ۱۲ گروه کاری تعریف شد که بنا بر رشته آنها، برایشان کارگروه‌ها تشکیل شد و هم اکنون در مرکز تحقیقات در حال انجام کار هستند.

صفارزاده افزود: فاز نخست این گزارش چندین مرتبه در کمیسیون ایمنی راه‌ها در کمیته‌ای با عنوان کمیته فنی متشکل از نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان استاندارد و سازمان راهداری بررسی شد و سر انجام رئوس عملیاتی ایمنی راه‌های کشور به تصویب رسید.

به گفته وی پس از تصویب رئوس، شاخص‌های مورد نظر پالایش، اثر سنجی و اقدامات رئوس مصوب اولویت‌بندی شد. از این رو در گزارش فاز دوم برنامه عملیاتی ایمنی راه ها ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات به کمیسیون ایمنی راه‌ها، تمامی شاخص‌های مربوط به هر یک از ۱۱ کار اصلی را در قالب جدول تهیه کرده و بعد از شاخص‌ها پیامدهای میدانی مبنی بر المان‌ها، صورت، مخرج و پیامد میانی و پیامد نهایی برای ۱۱ کار اصلی در آمده است.

نماینده مرکز تحقیقات در کمیسیون ایمنی راه‌ها افزود: در مجموع ۴۵۱ شاخص تعریف شده است که در واقع ۹۶ راهبرد کلان به ۱۰۲ شاخص در گزارش پایانی تبدیل شد که شامل ۷۲۳ عنوان رئوس برنامه استخراج شد که می‌توان اقدامات ایمنی از طریق آنها انجام داد. و هم اکنون در فاز دوم ۴۵۱ شاخص اولیه استخراج شده که از آن نیز ۱۸۴ شاخص حاوی پیامد میانی است.

معاون مرکز تحقیقات با اشاره به پیامده‌های میانی گفت: تعداد تخلفات به ازای هر خودرو یکی از پیامدهای میانی ۱۸۴ شاخص مذکور است. در صورت تصویب این شاخص ها در کمیسیون ایمنی راه‌ها، قابلیت اولویت بندی شاخص‌ها بر اساس میزان تاثیرپذیری از پیامدهای میانی را به ما می‌دهد. زیرا از ۷۲۳ رئوس برنامه به دلیل نداشتن امکانات و منابع بنا بر ضرورت اولویت‌های هر دستگاه مشخص می‌شود که در صورت ابلاغ به عنوان برنامه ملی معرفی خواهد شد.

صفارزاده با اشاره به تعریف سه فاز برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور خاطرنشان کرد: فاز اول با محتوی رئوس برنامه تهیه و مصوب شده است و فاز دوم شامل اثر سنجی و اولیت بندی به کمیسیون ایمنی راه‌ها ارائه شده است. همچنین فاز سوم که وی از تکمیل آن تا اواخر تیر ماه خبر داد، در مرحله نهایی کردن برنامه‌های اولویت‌دار است که باید با توجه به سقف بودجه اولویت‌های آن‌ها تعیین شود.

صفار زاده همچنین با درخواست از رانندگان مبنی بر رعایت مقررات و رانندگی بدون عجله گفت: امیدوارم با همکاری نیروهای اجرایی شامل سازمان راهداری، پلیس، اورژانس و هلال احمر و مردم نوروزی با کمترین حادثه، سانحه، جرح و خسارت را تجربه کنیم. مردم باید توجه کنند که اگرچه امکان عدم وجود جاده‌ها و خودورهای غیر استاندارد و تجهیزات کافی وجود داشته باشد، اما در صورت رعایت جانب احتیاط دچار کمترین سانحه خواهیم شد. به طور مثال در صورت غیر استاندارد بودن خودرو با کاهش سرعت حتی کمتر از سرعت مطمئنه می‌توان از بروز حادثه جلوگیری کرد.