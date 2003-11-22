شوراي نگهبان بايد برموضوع كامپيوتري شدن انتخابات نظارت كند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، حسن سيد آبادي نماينده سبزوار وعضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به طرح رايانه اي شدن انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: از آنجايي كه شوراي نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسي وظيفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، بايستي با تمام توان و ظرفيت و بدون توجه به هياهو وغوغا اين وظيفه خود را به نحوه احسن به انجام برساند.

عضو كميسيون قضايي مجلس افزود: اخيرا وزارت كشور موضوع كامپيوتري شدن برگزاري انتخابات را در سطح گسترده تبليغاتي ولي بدون تشريح جزييات و راهكارهاي اجرايي بيان كرده است كه ضرورت دارد براي افكارعمومي مشخص شود منظور از برگزاري كامپيوتري انتخابات چيست؟

نماينده سبزواربا تاكيد بر اينكه كامپيوتري شدن انتخابات در صورت عدم شفافيت ساز و كار مي تواند خطرات جدي و لطمات سنگين به حقوق شهروندان وارد كند گفت: شوراي نگهبان به عنوان ناظر بايد افكارعمومي را اقناع كند كه آيا كامپيوتري شدن برگزاري انتخابات ضامن سلامت انتخابات وحافظ آرا مردم است و اصولا آيا شوراي نگهبان امكان نظارت دقيق برروند انتخابات را پيدا خواهد كرد.

وي اضافه كرد: همانگونه كه كامپيوتري كردن انتخابات مي تواند به تسريع امور شمارش آرا بيانجامد در صورت عدم شفافيت وعدم نظارت نهادهاي نظارتي ذيربط امكان تبديل شدن به خطر با مراتب بزرگتري را دارد لذا شواري نگهبان بايد توضيح دهد از امكان نظارت برانتخابات و پاسداري از حقوق و آرا شهروندان برخوردار است يا خير ؟

عضو كميسيون قضايي مجلس درپايان از وزارت كشور خواست به طور روشن ودقيق موضوع كامپيوتري شدن انتخابات را براي افكار عمومي تشريح كند و صرفا از بيان عبارات كلي رايانه اي شدن انتخابات بپرهيزد.