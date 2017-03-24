خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: ابراهیم فراهانی در یادداشتی که برای خبرگزاری مهر نوشته آورده است: روز چهارشنبه در سالگرد حملات تروریستی بروکسل، در محوطه بیرونی پارلمان انگلیس، فردی مهاجم خودرو خود را به عابران پیاده کوبید و سپس در حین فرار به یک پلیس با چاقو حمله کرد. این حمله چهار نفر کشته و ۲۹ مجروح به همراه داشت.

مهاجم «خالد مسعود»، ۵۲ ساله در شهر کنت در نزدیکی لندن به دنیا آمده و در سال‌های گذشته ساکن برمینگهام بوده است. سایت «اعماق» متعلق به داعش، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و خالد را پیاده نظام خود معرفی کرده است. این حمله، مشابه حمله با خودرو سنگین در برلین بود که بدون استفاده از سلاح گرم به وقوع پیوست و این هشدار را می دهد که در جوامع اروپایی هر لحظه امکان انتقام گیری شهروندان همان کشورها وجود دارد.

اتحادیه اروپا در عصر جهانی شدن، تصور می کرد که می تواند از بحران های سایر نقاط مصون بماند. غرب بر آتش بحران های سال های اخیر دمیده است و با بی اعتنایی به منطقه خاورمیانه و حمایت از رژیم اسرائیل، چشم بر اولین حقوق انسانی بسته است. دکتر داود فیرحی در تعریف داعش و کارکرد این گروه، از «سفر ذهنی» سخن می گوید که تبعه یک کشور غربی می تواند بدون «سفر جسمی» با این گروه همزاد پنداری کند.

مهاجم این حمله تروریستی تحت تاثیر تبلیغات وسیع و بسیار حرفه ای داعش در شبکه های اجتماعی، عضو مخفی این گروه شده است. اروپا امروز باید متوجه باشد که دیگر نمی تواند با مدیریت بحران در منطقه خاورمیانه منافعش را تامین کند و از دامنه بحران در امان بماند. کشور آمریکا با توجه به دوری از کانون بحران خاورمیانه ، آسیب کمتری می بیند و همراهی محض اروپا از سیاست های آمریکا، امنیت اروپا را با چالش مواجه می کند. «هرکس باد بکارد؛ طوفان درو می کند».

داعش همواره توانسته بهره برداری مطلوبی از این حملات تروریستی ببرد. این اتفاق در روزی به وقوع پیوست که نشست وزیران امورخارجه ائتلاف ضد داعش در واشنگتن، متشکل از ۶۸ کشور در حال برگزاری بوده است. موصل و رقه در آستانه آزادسازی است و در طول یکسال اخیر داعش منابع مالی، لجستیکی و زمین های زیادی را از دست داده است. این حمله تروریستی ترزیق روحیه ای تازه به یاران ابوبکر بغدادی است، چه آنهایی که در میدان جنگ هستند و چه آنانی که در کشورهای مختلف مخفیانه هوادار این گروه تروریستی هستند و هر نفرشان به مانند بمبی در آستانه انفجارند.

آنتونی گیدنز، جامعه شناس شهیر انگلیسی، از مدرنیته متاخر می گوید که در آن جهان به جای ورود به دنیای پست مدرن به سوی دوره ای گام برمی دارد که در آن پیامدهای مدرنیته ریشه ای تر و جهانی تر از پیش شده اند. امکانات در دوران مدرنیته متاخر در دسترس همگان قرار دارد و داعش بیشترین سود را از این امکانات می برد.

انگلیس در سیل پناهندگان سوری با نرفتن زیر بار تعهدات مصوب پارلمان اروپا، تصور کرده بود می تواند مصون بماند. یکی از دلایل اصلی نتایج رفراندوم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همین موضوع بود. سیل پناهندگانی که ترکیه برای باج خواهی از اتحادیه اروپا، روانه اروپا کرد. ترکیه همچنان از این اهرم فشار برای چشم پوشی اروپا از سرکوب مخالفان و جامعه مدنی در ترکیه بعد از کودتای نافرجام، بهره می برد. انگلیس به کمترین تعداد پناهجویان اجازه ورود داد. در آستانه شروع دوران دو ساله روند برگزیت، این خروج راه چاره دوری از این بحران نیست. نخست وزیر انگلیس در پارلمان، شخص مهاجم را فردی معرفی کرد که دارای پرونده افراط گرایی در دستگاه اطلاعاتی انگلیس بوده است.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه آینده برگزار می شود. ملی گرایان افراطی در هلند نتوانستند پیروز شوند اما تاثیر این حمله پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه کم نیست. مردم فرانسه شدیدترین حمله تروریستی را در پاریس تجربه کرده اند. این حادثه موجب تقویت آرای نامزد حزب جبهه ملی فرانسه که وعده خروج از اتحادیه اروپا را می دهد، می شود. مارین لوپن رهبر این حزب در واکنش به این حمله تروریستی خواستار بستن مساجد مروج افراط گرایی و لغو تابعیت فرانسوی کسانی شد که تابعیت کشور دیگری را دارند.

رییس جمهور ایران در اولین حضورش در نیویورک در سال ۲۰۱۳ ، پیشنهاد «جهان علیه خشونت و افراطی‌گری» (WAVE) را مطرح کرد که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه پیشنهادی از سوی ایران با اجماع به تصویب رسید. اما همچنان کشورهای غربی به باور جمعی و اجماع جهانی نرسیده اند که بی اعتنایی به خطر آتش تروریسم هرلحظه امکان دارد، دامنگیر آنان شود. امواج بحران ها، جهانی شده اند و همه جوامع را تهدید می کند. در بلژیک یک حمله تروریستی مشابه خنثی شد اما آیا باز هم کشورهای اروپایی می توانند امیدوار باشند که حملات بعدی نیز خنثی شود؟