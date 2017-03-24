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۴ فروردین ۱۳۹۶، ۲۲:۳۸

مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

اهدای عضو جوان گلستانی جان ۴ بیمار نیازمند را نجات داد

اهدای عضو جوان گلستانی جان ۴ بیمار نیازمند را نجات داد

گرگان- مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: اهدای اعضای جوان ۲۹ ساله گلستانی جان چهار بیمار نیازمند را نجات داد.

زهرا شرکت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک جوان ۲۹ ساله گلستانی به نام محسن برزمینی از اهالی توران فارس شهرستان رامیان پس از حادثه دچار مرگ مغزی شد و کلیه‌ها، کبد و قلب وی برای بهبود زندگی چهار بیمار اهدا شد.

وی با بیان اینکه نسوج این جوان ۲۹ ساله در آینده‌ای نزدیک برای بیماران نیازمند مورداستفاده قرار می‌گیرد، تصریح کرد: اهدای عضو این جوان گلستانی نخستین اهدای عضو کشور در سال جدید محسوب می‌شود.

مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: مراسم تشیع پیکر این جوان گلستانی روز شنبه ساعت ۹ صبح در زادگاهش توران فارس شهرستان رامیان برگزار می‌شود.

شرکت اظهار کرد: در سال ۹۵ بیش از ۲۰ مورد رضایت خانواده برای اهدای عضو داشتیم که ۱۶ مورداهدای عضو محقق شد.

کد مطلب 3938476

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