ولیالله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۱۷۶داوطلب برای نامزدی انتخابات شوراها در شهرستان خرمشهر نامنویسی کردند که از این میزان بیشترین تعداد مربوط به شورای شهر خرمشهر است.
وی با تاکید بر اینکه قانون فصل الخطاب است، افزود: تبلیغات زودهنگام انتخاباتی خلاف قانون است، آن دسته از افرادی که در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در حال فعالیت تبلیغاتی هستند توسط کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات شهرستان خرمشهر و سایر مراجع ذیصلاح قانونی رصد میشوند.
حیاتی تصریح کرد: تبلیغات زودهنگام انتخاباتی تخلف بوده و قطعاً در تعیین صلاحیت کاندیدا تأثیرگذار است. به نامزدهای انتخاباتی توصیه میکنیم از تبلیغات زودهنگام پرهیز کنند و تبلیغات خود را بر اساس زمانبندی انتخاباتی به ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشتماه موکول کنند.
فرماندار خرمشهر در پایان از افرادی که قصد کاندیداتوری برای انتخابات شوراها رادارند خواست تا نامنویسی خود را بهروزهای آخر موکول نکنند.
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