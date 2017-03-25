۶۱ هزار نفر طی تعطیلات نوروزی در مدارس استان سمنان اسکان یافتند

محمدرضا جهان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بالغبر ۱۲هزار و ۴۸۸خانوار در مدارس استان سمنان از تاریخ ۲۵اسفند سال ۹۶ لغایت چهارم فروردینماه سال جاری اقامت داشتند، افزود: از این تعداد هشت هزار و ۱۴نفر خانوار فرهنگی و چهار هزار و ۴۷۵خانوار غیرفرهنگی بودند.
وی افزود: طی مدت ۱۰روز از شروع سفرهای نوروزی ۳۸هزار و ۷۵۳ نفر فرهنگی و ۳۸هزار و ۷۵۳نفر غیرفرهنگی در مدارس استان سمنان ساماندهی و درمجموع ۹۱هزار و ۵۶۹نفر روز در استان اسکان یافتند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان سمنان بابیان اینکه بدون توجه به زیرساختها نمیتوان انتظار حضور گردشگر در منطقه را مطالبه کرد، ابراز داشت: اسکان مدارس یکی از مواردی است که به حضور گردشگر کمک میکند چراکه در برابر سایر واحدهای اقامتی ارزان و در دسترس قرار دارد بهنحویکه حتی در روستاها نیز میتوان بهراحتی اقامت و از جاذبههای دیدنی آن بهره برد لذا در این راستا آموزشوپرورش با تجهیز کردن مدارس میکوشد تا زمینه ایجاد بسترهای گردشگری را در استان فراهم کند.
جهان بابیان اینکه در سطح استان سمنان ۲۶۰مدرسه و به تعداد یک هزار و ۸۶۸کلاس درس برای اسکان مسافران تجهیز شده است، تصریح کرد: یکی از مواردی که به کاهش تصادفات و تلفات جادهای کمک میکند توقف بین راه و استراحت بهموقع است لذا مسافران میتوانند بهمحض احساس عدم هوشیاری، خستگی و خوابآلودگی در نزدیکترین اسکان مدارس در شهر یا روستاهای بین راه اقامت و با هوشیاری کامل طی مسیر کنند.
وی افزود: در سطح بخشهای استان سمنان، امیرآباد ۱۳کلاس، بیارجمند ۲۸کلاس و بسطام ۱۱۰کلاس درس برای مسافران نوروزی تجهیز شده که دراینبین باید گفت طی ایام نوروز همه نهادهای درگیر در ستاد تسهیل خدمات سفر میکوشند تا به بهترین نحو بتوانند میزبان قدوم زائران علی بن موسیالرضا(ع) باشند.
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