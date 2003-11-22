عليرضا بهبودي به ميادين واليبال برمي گردد

به گزارش خبرنگار "مهر" عليرضا بهبودي كه از ناحيه مچ پا به شدت آسيب ديده بود پس از رفع كامل مصدوميتش آماده بازگشت به ميدان است.

به گفته حسين حسيني مربي تيم واليبال پيكان، "بهبودي" سلامتي كامل خود رابازيافته و پس از پشت سرگذاشتن تمرينات آماده سازي روز چهارشنبه دربازي مقابل پاس به ميدان خواهد رفت تا تيمش را دراين بازي حساس همراهي كند.

پيكان دربازي قبلي خود با پگاه اروميه خلاء حضور اين بازيكن را به خوبي احساس كرد و قصد دارد در بازي با پاس با استفاده از قدرت بازيگرداني ، بهبودي نتيجه را به سود خود به پايان برساند.

