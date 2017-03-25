پتروشیمی کردستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بهره برداری از پتروشیمی کردستان و شماری دیگر طرح و پروژه تولیدی و خدماتی با حضور روحانی در سنندج آغاز شد.

در این مراسم علاوه بر رئیس جمهور، وزرای نفت و نیرو و همچنین رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون اجرایی وی نیز با همراهی مدیران و مسئولان استان کردستان حضور دارند.

پتروشیمی کردستان با ۱۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و ارزی احداث شده و امروز با حضور رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح می شود.

مجتمع پتروشیمی کردستان در زمینی به مساحت ۱۲۹ هکتار و به ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک در سال می‌باشد و با افتتاح این طرح برای ۷۰۰ نفر اشتغال‌زایی شده است.

طرح پتروشیمی کردستان به منظور ایجاد تعاد منطقه‌ای در توسعه و توازن بین استان‌های مختلف کشور و تحرک‌بخشی به فرآیند توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته احداث شده است.