جابه جایی روزانه ۹۰۰ مسافر در ایام پیک نوروز از طریق ناوگان ریلی

مجید ارجونی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از تاریخ ۲۵ اسفند ماه و با شروع شدن ایام پیک نوروز روزانه ۹۰۰ مسافر در مسیر زاهدان به تهران از طریق ناوگان حمل و نقل ریلی جا به جا می شوند.

وی افزود: از روزهای آغازین ایام پیک نوروز تا روز اول فروردین ماه ۱۱۰ خودرو به وسیله واگن های حمل خودرو در این مسیر ریلی جابه جا شده که واگن حمل خودرو همچنان به صورت روزانه در این مسیر تردد می کند.

وی بیان کرد: روزهای زوج قطار مسافری «جوپار» با واگن های ۶ تخته و در روزهای فرد قطار مسافری «رجاء» با واگن های ۶ و چهار تخته در این مسیر تردد می کنند.

مدیرکل راه آهن جنوب شرق ادامه داد: همچنین در ایام نوروز واگن توشه برحسب تقاضای بار هفته ای یکبار با ظرفیت ۱۰ تن در مسیر قرار می گیرد.

وی گفت: تدابیری مانند زیبا سازی محوطه راه آهن، کشیک های ستادی، نصب سیستم های سرمایشی و هماهنگی با ارگان های شهری (امداد، اورژانس و هلال احمر) برای رفاه حال مسافرین نیز اندیشیده شده است.