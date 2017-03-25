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۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

استاندار زنجان خبرداد:

ثبت نام ۱۷۱۰ نفر برای شرکت درانتخابات شورای های اسلامی شهر وروستا

ثبت نام ۱۷۱۰ نفر برای شرکت درانتخابات شورای های اسلامی شهر وروستا

زنجان-استاندار زنجان گفت: تاکنون یک هزار و ۷۱۰ نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان زنجان ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر شنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات شهرستان زنجان افزود: در فرمانداری انتخابات دوازدهمین دوره شوراهای شهر و روستاها و ریاست جمهوری است و با مشارکت حداکثری مردم و با حضور گسترده آحاد جامعه و مردم و عرصه انتخابات نوید این را می دهد تا بتوانیم انتخابات خوب و پرشوری را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در استان زنجان ثبت نام داوطلبین در شهرها و روستاها آغاز شده و خوشبختانه به درستی  و با زمان بندی کارها پیش می رود وتشکیل هیئت های نظارتی و اجرایی و رسما کار انتخابات شروع شده و تا ساعت ۹ صبح امروز هزار و ۷۱۰ نفر در انتخابات شهرها و روستاهای استان  زنجان ثبت نام کردند که ۳۰۳ نفر برای شرکت در انتخابات شهرهای استان زنجان و هزار و ۴۰۷ نفر برای شرکت در انتخابات  شورهای اسلامی در روستاها ثبت نام کردند.

درویش امیری افزود: از این تعداد ۳۰۳ نفر در شورای شهر و یک هزار و ۴۰۷ نفر در شوراهای روستایی ثبت نام کرده اند که از بین مجموع ثبت نام کنندگان ۵۸ نفر را بانوان تشکیل می دهند.

استاندار زنجان تصریح کرد: در استان زنجان۷۶۵ روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند و در صورتی که تعداد داوطلبان به حدنصاب نرسند انتخابات شورای روستایی در آن روستا برگزار نخواهد شد.

درویش امیری گفت: قانون صراحت دارد و امکان تمدید برای ثبت نام داوطلبین نیست و  فرمانداری ها و بخشداری ها اکیپ هایی را به نقاط صعب العبور اعزام خواهند کرد و ثبت نام براساس قانون ۷ روز است و تلاش می شود که دست اندرکاران ومجریان انتخابات ثبت نام در روستاها را به حد نصاب برسانند.

کد مطلب 3938863

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