وزرشکاران در میادین جهانی اخلاق و منش پهلوانی را ترویج دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انسان همواره طالب کمال است، اظهار کرد: عده ای معتقدند کمال انسان تنها در روح او ختم می شود و جسم را مزاحم روح می داند و کل زندگی شان به مبارزه با همه مظاهر جسمانی است.

وی با اشاره به اینکه تفکر دیگری که در به دست آوردن کمال وجود دارد تفکرات لیبرالیسم است، افزود: این تفکرات معتقدند که در حالت حیوانی باید آزاد باشیم و هیچ محدودیتی در جهت جسمانی قائل نیستند و به هرکاری دست می زنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه خالق عالم جسم و روح را با اسرار بسیاری آفریده است، گفت: خداوند متعال انسان را فاعل مختار قرار داده تا خود را استخراج کند و انواع استعدادهای جسمی و روحی خود را بروز دهد.

وی با اشاره به اینکه عقل و روح سالم در بدن سالم قرار دارد، افزود: بسیاری از خوشی ها و ناخوشی ها روان تنی است چراکه روان و تن باهم ارتباط تنگاتنگ دارند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه انسان باید همه کمالاتی که برای جسم شمرده می شود را به دست آورد، بیان کرد: به دست آرودن کمالات جسمی مقدمه ای است برای اینکه به تمام مقدمات روح و کمال مطلق دسترسی پیدا کند.

وی بیان کرد: توقعی که با نظریه مکتبی اسلامی وجود دارد این است که ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران در صحنه ها بیش از قدرت بدنی قدرت های روحی، فکری و اخلاقی خود را نشان دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: آن چه گاهی از رسانه ها منعکس می شود در زمینه ورزشکاران رضایت بخش نیست چراکه ما نسبت به سایر مکتب ها امتیاز بالاتری داریم و حالت های غرور و فردی نباید در ما وجود داشته باشد و باید هدف ها را نشان دهیم.

وی با اشاره به اینکه بزرگ منشی و گذشت شاخصه پهلوانان قدیم کشور ایران بوده است که باید حفظ شود، عنوان کرد: امیدواریم بتوانید جامعه را در گرایش به جنبه های سلامت نفس و بدن، غیرت و مردانگی و اخلاق نیک رشد و از کارهای پست و نامردمی ها نجات دهید.