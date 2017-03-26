طراحی آیفون۶ کپی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندگجت، سال گذشته یک شرکت چینی تولید کننده موبایل به نام Shenzhen Baili از اپل شکایت کرد. این شرکت ادعا می کرد طراحی آیفون ۶ و ۶S این غول فناوری از روی گوشی ۱۰۰C آن کپی برداری شده است. زیرا هر دو دستگاه تلفن همراه دارای لبه های خمیده و گوشه هایی گرد بودند. در همین راستا دادگاهی در پکن اعلام کرد که عرضه آیفون ۶ در این کشور نقض حق ثبت اختراع طراحی و رای به توقف فروش محصولات اپل داد.

اما اپل نیز به سرعت نسبت به این رای اعتراض کرد. به این ترتیب فروش آیفون ۶ و ۶S در بازار ادامه یافت.

به هرحال پس از گذشت ۱۰ ماه، اکنون دادگاهی دیگر در چین رای دادگاه قبلی را رد کرده است. براساس رای جدید دادگاه اپل هیچ گونه حق ثبت اختراعی را زیرپا نگذاشته است. همچنین ویژگی های آیفون ۶ کاملا با تلفن مذکور متفاوت است به طوریکه موبایل های دو شرکت کاملا متمایز هستند.

البته شرکت Shenzhen Baili به دلیل انتقاد مردم از محصولاتش و همچنین تمرکز در بازارچین ور شکسته شده و احتمالا پیروزی در برابر اپل برگ برنده ای برای آن به حساب می آمد.