۸۹ هزار نفر از جاذبه های گردشگری زنجان بازدید کردند

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ۲۵ اسفند ماه تا ۵ فروردین ماه ۸۹ هزار و ۳۴۸ نفر از جاذبه های گردشگری استان زنجان بازدید کردند.

وی اظهار کرد: در این میان گنبد سلطانیه با ۱۳ هزار و ۳۴۰ نفر بیشترین بازیدها در بین جاذبه های گردشگری در استان زنجان رابه خود اختصاص داده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: در بین جاذبه های گردشگری استان زنجان رختشوخانه با ۶ هزار و ۶۱۳،مردان نمکی با ۵ هزار و ۹۳۴ و غار کتله خور با دو هزار و ۵۵۷ مورد به تربیت بیشترین بازدیدها را بعد از گنبد سلطانیه به خود اختصاص داده اند.

رحمتی تاکید کرد: بازدید از گنبد سلطانیه ۳۷ درصد رشد داردو تاکنون در صدر بازدیدها است.

وی ازاقامت دو هزار و ۵۸۴ نفر در هتل های استان زنجان خبر دادو گفت: در این میان دو هزار و ۲۱۹ نفر در مهمانپذیرها،۵۰۳ نفر در هتل آپارتمان ها ی استان زنجان اقامت کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: مجموع اقامت درمحلهای اسکان استان زنجان ۴۰ درصد رشد دارد.