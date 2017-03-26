آب تا ۲۰ خردادماه در بستر زاینده رود جاری است

حسین محمدرضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل بارندگی‌های اخیر، آب زاینده رود با کمی تاخیر باز شد، اظهار داشت: آب هشتم فرودین ماه از سد زاینده رود باز می‌شود و صبح یازدهم فروردین ماه آب در شهر اصفهان جاری است.

وی بیان داشت: کشت غله کشاورزان شرق اصفهان که به دلیل بارندگی‌های اخیر کمی لب تر کرده بود، در کمیته ۵ نفر آب مقرر شد، آب با حجم ۴۶ متر مکعب در ثانیه از سد زاینده رود باز و بر بستر رودخانه زاینده رود جاری ‌شود.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان افزود: با توجه به گرم شدن تدریجی هوا و شروع برداشت های بالادست زاینده رود باز شدن ۴۶ متر مکعب آب برای شرق اصفهان کافی نبوده و اگر کمتر از ۳۲ متر مکعب آب به سد آبشار برسد تقسیم آب بین بلوک های حق آبه دار شرق با مشکل روبرو خواهد شد بنابراین وزارت نیرو باید کنترل شدیدی برای جلوگیری از تخلفات و برداشت غیر مجاز آب در بالادست زاینده رود داشته باشد و یا اینکه حجم آب را زیادتر کند.

وی به تبدیل شدن زاینده رود به پارکینگ ماشین در ایام نوروز اعتراض کرد و گفت: ما به این حرکت شهرداری معترضیم و نباید شهرداری حرکتی کند که برای مردم عادی شده و تغییر کاربری زاینده رود در اذهان ایجاد شود.

محمدرضایی بیان داشت: در تفاهم نامه ای که بین صنف کشاورزی و شهرداری اصفهان به امضا رسید مقرر شده که هر اقدامی توسط شهرداری در زاینده رود باید با هماهنگی صنف کشاورزی باشد که این حرکت های ناشایسته صورت نگیرد.

محمدرضایی با اشاره به اینکه ما به اقدامات قبلی شهرداری از جمله برگزاری مانور آتش نشانی در زاینده رود یا همچنین برپایی مراسمات مذهبی در کف رودخانه و پیست موتورسواری و غیره معترض هستیم، اضافه کرد: زاینده رود نباید تغییر کاربردی پیدا کند.

وی در مورد اقدام فوری و بجای یگان حفاظت زاینده رود افزود: از اینکه یگان حفاظت برای جلوگیری از تخلفات صورت گرفته و تخلفات در حال وقوع سریعا اقدام و عمل می کند باید تشکر و قدر دانی کرد.

این عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی در پاسخ به سوال مهر در مورد کم کردن عرض زاینده رود تصریح کرد: در طرح ساماندهی زاینده رود نه عرض رودخانه را کم کردیم نه کف رودخانه را بالا آوردیم تنها آب بندهای که در سطح زاینده رود بود را حذف کردیم و ناهمواری های آن را تسطیح کردیم و این قدام موجب جلوگیری از اتلاف آب و همچنین سریع رسیدن آب به اصفهان شد.