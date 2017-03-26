تمام تلاش های پلیس در راستای خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمیزی در بازدید از قرارگاه نوروزی امام علی(ع) انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در مسیر زندگی ما به عنوان یک مسلمان، خدمت به خلق در ردیف عبادت خداوند قرار دارد و بخش عظیمی از شکر نعمات خداوند از طریق خدمت و یاری رسانی به مردم است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان افزود: نیروی انتظامی که حساس ترین و خطیرترین نوع خدمت یعنی، ایجاد امنیت و اجرای قانون و ترویج قانون مداری در بین شهروندان را عهده دار است.

وی گفت: تمام خدمات پلیس در حوزه خدمت به مردم است و تمام فعالیت های نیروی انتظامی در راستای گره گشایی از مشکلات شهروندان می باشد.

وی با اشاره به اینکه تعدادی افراد سودجو در راستای کسب منافع نامشروع خود از قانون تمکین نمی کنند، گفت: یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی برخورد با این افراد قانون شکن است که پلیس توانسته به نحو مطلوب وظیفه خود را در این حوزه انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه امنیت خوبی در جامعه حاکم است و شهروندان آن را به طور کامل حس می کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه دشمنان منتظر روزنه ای هستند تا ضربه بزنند، بنابراین تهدیدات بالقوه در کنار ما وجود دارد و باید همواره هوشیاری خود را ارتقاء بدهیم.

تمیزی به حضور گسترده نیروی های انتظامی در سطح محورها و نقاط مختلف اشاره کرد و گفت: حضور مسئولانه در اجرای ماموریت ها یکی از ویژگی های مهم پلیس است.

وی عدم توجه صرف به مبانی انتظامی و اهتمام به مردم محوری در استقرار و حفظ امنیت را از ویژگی های مهم دیگر پلیس خواند و گفت: کسب اعتماد مردمی بهترین مسیری است که نیروی انتظامی برای افزایش کسب این اعتماد در پیش گرفته است و ما شاهد هستیم که هر ساله میزان همکاری مردم با پلیس بیشتر می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی سه سال گذشته مؤلفه های امنیتی و انتظامی در حوزه انتظامی حرکات شتابنده و رو به رشدی را داشته است و کاهش وقوع جرایم و افزایش کشف جرم و دستگیری مجرمانی که سال ها تحت تعقیب مراجع قضایی بودند، بیانگر اقتدار پلیس است.