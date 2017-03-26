برای نخستین بار یک زن به عنوان رئیس اجرایی هنگ کنگ انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «کری لم» به عنوان رئیس اجرایی هنگ کنگ انتخاب شد. وی اولین زنی است که در این مقام مشغول به کار می‌شود.

رئیس اجرایی هنگ کنک، با رای عمومی انتخاب نمی‌شود بلکه از سوی یک کمیته منتخبین ویژه برگزیده می‌شود که بسیاری اعضای تقریبا ۱۲۰۰ نفری آن از حامیان چین هستند.

لم پیشتر معاون رهبر هنگ کنگ بوده است. براساس گزارشها لم بیش از نیمی از آرا اعضای این کمیته را بدست آورد و بر رقیب خود «جان تسانگ» که پیشتر وزیر دارایی هنگ کنگ بود، پیرورز شد.

نظرسنجی های پیش از انتخابات نشان می‌دادند که بسساری از مردم هنگ هنک از تسانگ حمایت می‌کنند. فعالان طرفدار دموکراسی این انتخابات را ساختگی و قلابی خوانده‌اند.

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از چند دهه حمکرانی در این منطقه آن را ترک کرد و به چین واگذار نمود، هنگ کنگ براساس سیاست «یک کشور، دو سیستم» اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خود مختار اداره گردد.