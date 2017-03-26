۶۱ هزار مسافر در دامغان اسکان یافتند/ توزیع ۱۷۸ تن میوه دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن طباطبایی پیش از ظهر شنبه در اولین نشست ستاد تسهیلات خدمات سفر دامغان به میزبانی سالن جلسات مرکز فرهنگی شهدای سپاه، ضمن بیان اینکه تمام زیر ساخت های میزبانی مسافران نوروزی مهیا است، ابراز داشت: ۳۰۰کلاس درس در شهرهای دامغان، کلاته روبار، دیباج، امیریه و ... برای اسکان مسافران نوروزی تدارک دیده شده است.

وی در دیگر بخش سخنان خود، با بیان اینکه تاکنون ۴۴ هزارو ۸۵۵ تن سیب و ۱۳۴ هزار و ۱۸۳ تن پرتغال به نرخ دولتی در بین مردم توزیع شده است، افزود: این امر از طریق ۱۶ غرفه و در شهرهای دامغان، دیباج و امیریه و کلاته رودبار و همچنین دو غرفه در روستاهای حسن آباد و جزن انجام شده و با نظارت اداره تعاون روستایی تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.



انجام ۱۶۵ مورد بازدید از نانوایی های دامغان



رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دامغان نیزدر این جلسه با اشاره به انجام ۱۶۵ مورد بازدید از نانوایی های این شهرستان، گفت: در این راستا برای ۱۰ واحد نانوایی متخلف تشکیل پرونده و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.



اسماعیل عابدیان تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح نوروزی چهار جلسه ستاد تنظیم بازار در شهرستان تشکیل شد که حاصل آن انجام ۳۹ گشت مشترک بین این اداره با اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در سطح بازار بود.



وی از دریافت ۴۲ فقره شکایات مردمی به سامانه ۱۲۴ اداره صنعت، معدن و تجارت دامغان خبر داد و گفت: پس از دریافت گزارش که عمده آن کم فروشی و گران فروشی بود تیم های بازرسی به محل اعزام و پس از روئیت و صحت موضوع برای متخلفان پرونده تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.



اجرای طرح آرامش بهاری در دامغان



رئیس اداره اوقاف و امورخیریه دامغان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی افزود: اجرای طرح آرامش بهاری به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز در آستان مقدس امامزادگان محمد و جعفر(ع) و زائرسرای حضرت ابوالفضل (ع) در محور سمنان به دامغان و ایجاد دو غرفه عرضه محصولات فرهنگی از مهمترین برنامه های این اداره بود که پنج روحانی با هدف تبیین و تشریح مبانی دینی و اسلامی و پاسخ به شبهات و مسائل شرعی در این غرفه ها حضور دارند.

حجت الاسلام مرتضی میرکو از اسکان ۲۱ هزار نفر مسافر در امکان زیارتی دامغان خبر داد و گفت: در این مدت از سپری شدن تعطیلات نوروزی تیم های بازرسی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از اماکن مذهبی و زیارتی دامغان بازدید میدانی داشتند.