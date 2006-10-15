اتمام پروژه گاز رساني به خراسان جنوبي تا اوايل سال 86

سيد صولت مرتضوي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در بيرجند ، گازرساني به خراسان جنوبي را از دو محور نوده به قاين با طول مسير انتقال 87 كيلومتر و قاين به بيرجند را با طول مسير انتقال 5/92 كيلومتر اعلام كرد و افزود : تا كنون 87 كيلومتر از محور نوده به قاين و 88 كيلومتر از مسير قاين به بيرجند مسير سازي شده است .

وي با بيان اين كه عمليات حفاري محور نوده به قاين 100 در صد انجام شده است، گفت : 77 كيلومتر از مسير قاين به بيرجند تا كنون حفاري شده است . وي با اشاره به انجام 99 در صد از كار تعيين محل در هر دو محور ، تصريح كرد : 83 كيلومتر از مسير نوده به قاين و 43 كيلومتر از مسير قاين به بيرجند لوله گذاري شده است .

مرتضوي در خصوص جوشكاري مسير هاي لوله گذاري شده گفت : 86 كيلومتر از مسير هاي لوله گذاري شده قاين و 59 كيلومتر از مسير هاي لوله گذاري بيرجند جوشكاري شده است .

وي با بيان اين كه كار گازرساني به شبكه داخلي شهر ها از برنامه پيش بيني شده در سال جاري جلوتر پيش رفته است، اظهار داشت : برنامه تعريف شده در سال جاري براي گازرساني به شبكه داخلي شهر ها 41 كيلومتر بوده كه تا كنون بالغ بر 120 كيلومتر پيشرفت داشته و از برنامه پيش بيني شده در سال 85 جلوتر قرار داريم .

استاندار خراسان جنوبي در پايان اظهار اميدواري كرد : طبق بررسي ها و عملكرد ها از ابتداي سال آينده مردم از نفت گاز برخوردار مي شوند و اين پروژه به بهره برداري خواهد رسيد .

به گزارش مهر ، مطالعه و تامين گاز رساني به خراسان جنوبي بند 29 مصوبه سفر هيئت دولت به اين استان بوده كه تا كنون عمليات اجرايي آن در شهر هاي قاين و بيرجند شروع شده ولي اجراي عمليات آن در شهرستان نهبندان هنوز در پردهاي از ابهام است .