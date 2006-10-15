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۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۹

استاندار خراسان جنوبي در گفتگو با مهر خبر داد :

اتمام پروژه گاز رساني به خراسان جنوبي تا اوايل سال 86

اتمام پروژه گاز رساني به خراسان جنوبي تا اوايل سال 86

استاندار خراسان جنوبي از اتمام پروژه گاز رساني به شهرستان هاي بيرجند و قاين و برخورداري مردم اين شهرها از نعمت گاز تا پايان سال جاري يا اوايل سال 86 خبر داد .

سيد صولت مرتضوي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در بيرجند ، گازرساني به خراسان جنوبي را از دو محور نوده به قاين با طول مسير انتقال 87 كيلومتر و قاين به بيرجند را با طول مسير انتقال 5/92 كيلومتر اعلام كرد و افزود : تا كنون 87 كيلومتر از محور نوده به قاين و 88 كيلومتر از مسير قاين به بيرجند مسير سازي شده است .

 

وي با بيان اين كه عمليات حفاري محور نوده به قاين 100 در صد انجام شده است، گفت : 77 كيلومتر از مسير قاين به بيرجند تا كنون حفاري شده است . وي با اشاره به انجام 99 در صد از كار تعيين محل در هر دو محور ، تصريح كرد : 83 كيلومتر از مسير نوده به قاين و 43 كيلومتر از مسير قاين به بيرجند لوله گذاري شده است .

 

مرتضوي در خصوص جوشكاري مسير هاي لوله گذاري شده گفت : 86 كيلومتر از مسير هاي لوله گذاري شده قاين و 59 كيلومتر از مسير هاي لوله گذاري بيرجند جوشكاري شده است .

 

وي با بيان اين كه كار گازرساني به شبكه داخلي شهر ها از برنامه پيش بيني شده در سال جاري جلوتر پيش رفته است، اظهار داشت : برنامه تعريف شده در سال جاري براي گازرساني به شبكه داخلي شهر ها 41 كيلومتر بوده كه تا كنون بالغ بر 120 كيلومتر پيشرفت داشته و از برنامه پيش بيني شده در سال 85 جلوتر قرار داريم .

 

استاندار خراسان جنوبي در پايان اظهار اميدواري كرد : طبق بررسي ها و عملكرد ها از ابتداي سال آينده مردم از نفت گاز برخوردار مي شوند و اين پروژه به بهره برداري خواهد رسيد .

 

به گزارش مهر ، مطالعه و تامين گاز رساني به خراسان جنوبي بند 29 مصوبه سفر هيئت دولت به اين استان بوده كه تا كنون عمليات اجرايي آن در شهر هاي قاين و بيرجند شروع شده ولي اجراي عمليات آن در شهرستان نهبندان هنوز در پردهاي از ابهام است .

کد مطلب 393957

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