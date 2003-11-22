بدمان نمي آيد پرسپوليس را ببريم

اكبر ميثاقيان سرمربي تيم فوتبال شموشك نوشهر بابيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " افزود : بارندگي امروز درنوشهربسيار شديد است و اگر همينطور ادامه پيدا كند بعيد مي دانم بتوان در زمين ورزشگاه شهداي نوشهر بازي كرد.

ميثاقيان گفت : با اين وجود ما تمرينات خود را انجام داده ايم و براي مسابقه با پرسپوليس آماده هستيم و از پيروزي در اين بازي بدمان نمي آيد.

سرمربي شموشك تصريح كرد : براي پرسپوليس احترام زيادي قائل هستم و اين تيم ازبازيكنان پرستاره و خوبي شكل گرفته اما تيم شموشك نيز با وجود جواني زيبا بازي مي كند و به اعتراف همگان فوتبال را به خوبي شناخته و در زمين پياده مي كند. ما هم براي موفقيت در اين مسابقه و ساير بازيها تلاش مي كنيم و اعتقاد داريم با كار و تلاش مي توان از پس تيمهاي بزرگي چون پرسپوليس نيز برآمد و خوشبختانه در اين مسابقه مصدوم و محروم نيز نداريم و با تمام توان براي رويارويي با پرسپوليس به ميدان خواهيم رفت .