راهکارهای پیشگیری از خرابی دندان ها/مسواک زدن را فراموش نکنید

دکتر اسماعیل یاسینی در پاسخ به این سئوال که چه نکاتی در هنگام مصرف شیرینی و آجیل باید برای حفظ سلامت دندان ها رعایت شود، به خبرنگار مهر، گفت: از مصرف بی رویه شیرینی و شکلات چه افراد بزرگسال و کودکان خودداری نمایید.

وی افزود: روزی سه بار مسواک زدن و استفاده از نخ دندان پس از مصرف سه وعده غذا می تواند بهترین راه پیشگیری از خرابی دندان ها در ایام نوروز باشد.

یاسینی ادامه داد: اصولا مصرف مواد قندی مثل شکلات و شیرینی و درد ناشی از آن می تواند به علت وجود پوسیدگی در سطوح مختلف دندان ها به خصوص در نواحی بین دندان ها باشد.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی افزود: این مواد به علت ایجاد چسبندگی و تحریک دندان ها می تواند حتی در دندان های سالم باعث ایجاد درد و حساسیت شود، لذا در چنین مواقعی بهترین روش خارج کردن مواد چسبنده قندی از سطوح دندانی، مسواک زدن است.

یاسینی گفت: چنانچه مسواک در دسترس نباشد، شستشو با آب فراوان و چنانچه به علت پوسیدگی درد از بین نرود مصرف یک قرص مسکن با حداقل یک لیوان آب پس از ۲۰ الی ۳۰ دقیقه باعث تسکین درد دندان می شود.

وی تاکید کرد: از قرار دادن مسکن ها بر روی دندانی که درد می کند، خودداری شود. باید سعی شود از شکستن پسته، فندق و یا هر جسم سخت با دندان ها تحت هر شرایطی خودداری شود به خصوص در افرادی که دارای پرکردگی های زیاد و وسیع هستند ولی چنانچه به هر دلیل دندان دچار شکستگی شود در صورت عدم دسترسی به درمانگاه های اورژانس و یا شبانه روزی دندانپزشکی می توان یک مقدار پنبه را به صورت گلوله و فشرده کرده در داخل حفره دندان و قسمت شکسته قرار داده تا از قرار گرفتن مواد غذایی و تحریک دندان تا حدودی جلوگیری شود.

یاسینی افزود: پیشنهاد می شود این گلوله ها پس از هر وعده غذا تعویض شود.

وی گفت: بهترین وسیله برای خارج کردن پوست تخمه یا هر ماده دیگر که در بین دندان ها گیر کرده باشد، استفاده از نخ دندان است که این کار بایستی چندین بار تکرار شده تا جسم خارج شود و یا می توان یک تکه از نخ دندان را در چند ناحیه نزدیک به هم گره زده ابتدا نخ را از ناحیه بدون گره بین دندان ها رد کرده سپس قسمت های گره خورده نخ را از سمت گونه به خارج کشیده تا باعث خارج شدن جسم شود ولی به هیچ عنوان از سوزن و یا چوب کبریت برای خارج نمودن این اجسام استفاده نشود چون باعث صدمه به نسوج دندانی خواهد شد.