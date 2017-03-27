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۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۳۸

فرمانده انتظامی گناوه:

سارق سیم‌های برق در شهرستان گناوه دستگیر شد

سارق سیم‌های برق در شهرستان گناوه دستگیر شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان گناوه گفت: سارق سیم‌های برق در شهرستان گناوه پس از دستگیری توسط پلیس، به ۳ فقره سرقت اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم داریوش مردانی گفت: در پی سرقت سیم‌ها و کابل‌های برق در روستای گاو سفید و قطع برق این روستا، شناسایی سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی و برقراری گشت های نامحسوس به صورت شبانه روزی در محل های سرقت در نهایت سارق را در حال سرقت سیم شناسایی و دستگیر کردند.

مردانی اظهار داشت: متهم به نام «ق-م» پس از دستگیری به سرقت مذکور به دو فقره سرقت دیگر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: متهم برای سیر مراحل قضایی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

کد مطلب 3939903

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