به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم داریوش مردانی گفت: در پی سرقت سیم‌ها و کابل‌های برق در روستای گاو سفید و قطع برق این روستا، شناسایی سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی و برقراری گشت های نامحسوس به صورت شبانه روزی در محل های سرقت در نهایت سارق را در حال سرقت سیم شناسایی و دستگیر کردند.

مردانی اظهار داشت: متهم به نام «ق-م» پس از دستگیری به سرقت مذکور به دو فقره سرقت دیگر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: متهم برای سیر مراحل قضایی تحویل مراجع ذیصلاح شد.