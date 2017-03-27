به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه یوسف شاه حسینی گفت: آمار نهایی ثبت نام از داوطلبان پنجمین شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کرمانشاه ۹ هزار و۷۹۴ نفر است که نسبت به دوره چهارم از رشد ۱۰.۵۳ درصدی برخوردار است.

وی افزود: از مجموع کل داوطلبین پنجمین شوراهای اسلامی در استان، یک هزار و ۳۲۹ نفر مربوط به شورای شهر با رشد ۱۸.۶۶ درصد و ۸ هزار و و ۴۶۵ نفر نیز مربوط به داوطلبین شورای روستا با رشد ۹.۲۵ درصد است.

وی تعداد کل داوطلبین زن را ۴۲۴ نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد نسبت به دوره قبل از ۳۷.۷۴ درصد رشد برخوردار است و همچنین تعداد کل داوطلبین مرد نیز در این دوره ۹ هزار و۳۷۰ نفر است که از رشد ۹.۳۰ درصد نسبت به دوره چهارم برخوردار است.

شاه حسینی در ادامه تعداد کل داوطلبین زن و مرد را در شورای شهر به ترتیب ۱۱۶ و یک هزار و ۲۱۳ نفر بیان کرد و گفت: تعداد کل داوطلبین زن و مرد در پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر نسبت به دوره قبل به ترتیب از ۴۲.۲۴ و ۴۱.۱۶ درصد رشد برخوردار است.

وی افزود: تعداد کل داوطلبین زن در شورای روستا در استان ۳۰۸ نفر است که نسبت به دوره قبل از رشد ۳۶.۰۴ درصد برخوردار است و تعداد داوطلبین مرد در شورای روستا ۸ هزار و ۱۵۷ نفر بوده که این تعداد نسبت به دوره چهارم ۸.۲۴ درصد رشد نشان می دهد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: از امروز به مدت ۱۰ روز از طریق مراجع چهارگانه مراحل استعلام داوطلبان در دستور کار قرار خواهد گرفت.