تجليل از حافظان قرآن

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از ستاد خبري يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در اين مراسم كه باحضور چهره هاي فرهنگي و قرآني برگزار شد، حافظان كل قرآن كريم جوايز خود را از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كردند .

در اين مراسم محمد صادق حق شناس ، رئيس موسسه فرهنگي قرآن پژوهان ، با اشاره به اينكه قرآن را خداوند به عنوان تحفه اي براي بشريت فرو فرستاده ، جبه هاي اعجاز كتاب آسماني را مورد توجه قرار داد و گفت : مهمترين وجه اعجاز قرآن اين بود كه توانست اعراب بي فرهنگ را چنان ارتقاء دهد كه امروز سرور فرهنگ جهان باشند .

وي ا بيان اينكه قرآن تمامي دردهاي آشكار او نهان افراد را شفا مي دهد افزود : بايد باور داشت كه به اين كتاب مقدس آنچنان كه بايد نپرداخته ايم چراكه بر اساس آمار اعلام شده 80 درصد فرهيختگان ما در روخواني قرآن مشكل اساسي دارند و هيچ زنگ خطري هم براي اين مسئله به صدا در نيامده است .

حق شناس گفت : موسسه فرهنگي قرآن پژوهان به اين مسئله توجه دارد و در همين راستا و در قالب فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و هنري قرآن كريم 8 هزار عضو در 8 شعبه اين موسسه مشغول فعاليت هستند .

