نخستین پیروزی تورنمنت جهانی فوتبال ساحلی به نام مسکو ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین بازی تورنمنت جهانی فوتبال ساحلی، جام باشگاه‌های اوراسیا، تیم اسپورتینگ پرتغال و لوکوموتیو مسکو در ورزشگاه سلمان محمودآباد یزد به مصاف یکدیگر رفتند و با نمایش یک بازی هیجان انگیز، ۱۱ گل به ثمر رساندند.

این بازی با نتیجه ۶ بر ۵ به نفع تیم لوکوموتیو مسکو به پایان رسید تا نخستین پیروزی این تورنمنت جهانی به نام این تیم ثبت شود.

تیم لوکوموتیو مسکو امروز در حالی به مصاف اسپورتینگ پرتغال رفت که چهار بازیکن ایرانی در اختیار داشت و گل‌های این بازی توسط بازیکنان ایرانی آن وارد دروازه شد.

وقت اول این بازی به نفع تیم اسپورتینگ پرتغال با گل ماژر به پایان رسید اما نیمه دوم یک بازی کاملا تهاجمی از سوی دو تیم به نمایش گذاشته شد و بازی یک گله وقت اول به بازی ۹ گله در وقت دوم رسید.

در وقت دوم در حالی که مسلم مسی‌گر و محمد احمدزاده پنج گل برای لوکوموتیو وارد دروازه پرتغالی‌ها کردند، نتیجه به نفع ایم تیم به پایان رسید.

در وقت سوم بازی نیز ابتدا تیم اسپورتینگ پرتغال گل تساوی را به ثمر رساند اما باز هم مسلم مسی‌گر، بازیکن ایرانی تیم لوکوموتیو مسکو گل برتری را به ثمر رساند.

قرمز پوشان مسکو با این گل نتیجه را تا پایان زمان بازی حفظ کردند تا نخستین پیروزی این تورنمنت جهانی را به نام خود ثبت کنند.

تیم سبز و سفید پوش پرتغال نیز که با انگیزه بسیار بالا در این بازی ظاهر شده بود، نخستین شکست این تورنمنت را متحمل شد.

این بازی دو گل دیگر نیز داشت که یکی در وقت اول و دیگری در وقت سوم به ثمر نشست اما هر دو از سوی داور بازی مردود شد.

امروز در ادامه این بازی‌ها، تیم‌های لوانته اسپانیا و مقاومت گلساپوش یزد در ساعت ۲۰ به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در روز سه‌شنبه هشتم فروردین‌ماه نیز در ساعت ۱۸:۳۰ تیم‌های اسپورتینگ پرتغال و لوانته اسپانیا و در ساعت ۲۰ تیم لوکوموتیو مسکو و مقاومت گلساپوش یزد به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در روز پایانی رقابت‌ها نیز در ساعت ۱۸:۳۰ تیم‌های لوکوموتیو مسکو و لوانته اسپانیا و در ساعت ۲۰ تیم‌های مقاومت گلساپوش یزد و اسپورتینگ پرتغال با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.