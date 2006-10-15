  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۳۳

از ابتداي برنامه اول توسعه كشور تا مردادماه؛

بانك كشاورزي 62 شركت را به بخش خصوصي واگذار كرده است

از ابتداي برنامه اول توسعه كشور تا مردادماه بانك كشاورزي در راستاي سياست خصوصي سازي مالكيت 62 شركت را به بخش خصوصي واگذار كرده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور ، بررسي هاي سازمان بازرسي بازرسي نشان مي دهد كه از ابتداي برنامه اول توسعه اقتصادي ، بانك كشاورزي در راستاي سياست دولت مبني بر واگذاري شركت هاي تابعه به بخش  خصوصي ، با اتخاذ يك سياست جامع و پيگير از عملكرد موفقي برخوردار بوده است .

براساس اين گزارش ، بانك كشاورزي در راستاي اجراي سياست دولت و دستورالعمل شوراي بانك ها مبني بر واگذاري شركت هاي تابعه به بخش خصوصي كه از ابتداي برنامه اول توسعه اقتصادي مورد اجرا قرار گرفته ، با شتاب خوبي نسبت به واگذاري شركت هاي وابسته اقدام كرده و شمار قابل توجهي از شركت هاي تابعه را به بخش خصوصي واگذار و حجم تصدي خود را در اين بخش به ميزان كاملا محسوسي كاهش داده است .

اين گزارش تصريح مي كند : از ابتداي برنامه اول توسعه تا مردادماه 84 سهام يا مالكيت بانك در 62 شركت را به بخش خصوصي واگذار كرده است كه آن  بانك در تعيين قيمت پايه و فروش شركت ها داراي عملكرد موفقي بوده است .

اين گزارش درباره نحوه واگذاري شركت هاي متعلق به بانك ها مي افزايد : از آنجا كه شركت هاي تابعه بانك ها ، غير دولتي محسوب مي شوند مشمول ضوابط واگذاري شركت هاي دولتي نمي شوند درنتيجه براساس ابلاغ شوراي عالي بانك ها ، تعيين ضوابط واگذاري شركت ها به هيات مديره بانك ها تفويض شده است .

در پايان اين گزارش آمده است سازمان بازرسي كل كشور از وزير جهاد كشاورزي درخواست تشويق سرپرست و معاون اداره كل امور شركت هاي بانك كشاورزي را كرده است .

کد مطلب 394014

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها