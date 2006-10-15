بانك كشاورزي 62 شركت را به بخش خصوصي واگذار كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور ، بررسي هاي سازمان بازرسي بازرسي نشان مي دهد كه از ابتداي برنامه اول توسعه اقتصادي ، بانك كشاورزي در راستاي سياست دولت مبني بر واگذاري شركت هاي تابعه به بخش خصوصي ، با اتخاذ يك سياست جامع و پيگير از عملكرد موفقي برخوردار بوده است .

براساس اين گزارش ، بانك كشاورزي در راستاي اجراي سياست دولت و دستورالعمل شوراي بانك ها مبني بر واگذاري شركت هاي تابعه به بخش خصوصي كه از ابتداي برنامه اول توسعه اقتصادي مورد اجرا قرار گرفته ، با شتاب خوبي نسبت به واگذاري شركت هاي وابسته اقدام كرده و شمار قابل توجهي از شركت هاي تابعه را به بخش خصوصي واگذار و حجم تصدي خود را در اين بخش به ميزان كاملا محسوسي كاهش داده است .

اين گزارش تصريح مي كند : از ابتداي برنامه اول توسعه تا مردادماه 84 سهام يا مالكيت بانك در 62 شركت را به بخش خصوصي واگذار كرده است كه آن بانك در تعيين قيمت پايه و فروش شركت ها داراي عملكرد موفقي بوده است .

اين گزارش درباره نحوه واگذاري شركت هاي متعلق به بانك ها مي افزايد : از آنجا كه شركت هاي تابعه بانك ها ، غير دولتي محسوب مي شوند مشمول ضوابط واگذاري شركت هاي دولتي نمي شوند درنتيجه براساس ابلاغ شوراي عالي بانك ها ، تعيين ضوابط واگذاري شركت ها به هيات مديره بانك ها تفويض شده است .

در پايان اين گزارش آمده است سازمان بازرسي كل كشور از وزير جهاد كشاورزي درخواست تشويق سرپرست و معاون اداره كل امور شركت هاي بانك كشاورزي را كرده است .