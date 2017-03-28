سیستم فکری غلط برخی افراد بر افزایش طلاق در جامعه دامن زده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در دیدار با مدیرکل و معاونین بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز مشکلات اجتماعی در جامعه بسیار زیاد شده است، اظهار کرد: مشکل اصلی جامعه ما نوع فکر افراد است که این معضل با مشورت و دادگاه قابل رفع نیست و نهایتا به بن بست می رسد.

وی با بیان اینکه بشر همواره به دنبال کمال است ولو آن کمال کاذب باشد، افزود: سیستم فکری کسی که می خواهد همه چیز در خدمت او باشد با مشورت کردن قابل حل نیست.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: کسی که کمال را در خدمت رسانی می داند و غمخوار خانواده خود باشد متزلزل نمی شود و مشکلات او را از کوره در نمی کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی طلاق در جامعه سیستم فکری غلط برخی افراد است، اظهار داشت: متاسفانه امروز ارزش های دینی را از دست داده ایم و متوجه نیستیم چه چیزهایی را از دست می دهیم.

آِیت الله عبادی با بیان اینکه کسی که تنها به فکر رفاه زندگی خود است نمی تواند زندگی خوبی داشته باشد، بیان کرد: راهکار مقابله با سیستم فکری غلط برخی افراد تنها ایمان است.

وی ادامه داد: اگر کسی ایمان داشته باشد و به دنبال روزی حلال برود به دنبال پستی ها نخواهد رفت و زندگی شایسته ای خواهد داشت.