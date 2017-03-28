نمایش «مرگ آسید کاظم» به تالار سایه می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که از جنس مردم کوچه و بازار تهران در سال های ابتدای دهه پنجاه است، لایه هایی از ادبیات آشنای لوطی گری را نیز در خود جای داده است. هادی افشار، احمد لشینی، ابوذر ساعدی، وحید نفر و مهرداد ضیایی در این نمایش ایفای نقش می کنند.

این نمایش که جایزه ویژه کارگردانی پنجمین جشنواره تئاتر شهر را کسب کرده است از ۱۵ فروردین در تالار سایه روی صحنه می رود.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از طراح صحنه و نور: حسین توازنیزاده، طراح لباس: ساجده شمس، طراح و مجری گریم: امیر قادری، گرافیست: سید محمد مساوات، دستیار کارگردان: سینا همای، مدیر صحنه: آرزو باقری،

آهنگساز: مهدی وکیلی، عکاس: کاوه کاظم زاده، طراحی تصاویر و ساخت تیزر: سینا همای، مشاور رسانه: مریم رودبارانی، تبلیغات مجازی: محمدرضا ایمانیان.