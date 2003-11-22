بازيكن برزيلي پگاه سه شنبه مي رسد

به گزارش خبرنگار " مهر " نريمان افشاريان مديرعامل باشگاه پگاه گيلان با بيان مطلب فوق افزود : متاسفانه تعطيلات آخر هفته در ايران و ديگر كشورها كار ما را براي دريافت ويزا جهت بازيكن برزيلي پگاه دچار مشكل كرده و اين بازيكن روز سه شنبه مي تواند دررشت باشد.

افشاريان گفت : در همين رابطه مكاتبه اي با فدراسيون فوتبال داشته ايم و اين موضوع را به اطلاع آنها نيز رسانده ايم و منتظر پاسخ هستيم. مشكلي كه ما در اين ميان داريم اينست؛ دفترامور مشترك فدراسيونها از ما مي خواهد براي به خدمت گرفتن بازيكن خارجي از يكماه قبل براي دريافت ويزا با آنها هماهنگي كنيم ، از طرف ديگر فدراسيون فوتبال هم زمان 15 روزه اي را براي فصل نقل و انتقالات در نظر مي گيرد حال ما چگونه مي توانيم بين اين دو برنامه هماهنگي بوجود بياوريم و با مشكلي كه سفارتخانه هاي ما در خارج از كشور دارند و مجموعا 4 روز كاري را به خاطر تعطيلات آخر هفته از دست مي دهند نسبت به جذب بازيكن مورد نظر اقدام نمايم. به هرحال منتظر پاسخ فدراسيون هستيم تا به نحوي مشكل خود را حل نماييم.