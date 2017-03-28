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۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۵۰

کریم انصاری فرد:

تا صعود به جام جهانی راه زیادی مانده/ بردهای آسانی بدست نیاوردیم

تا صعود به جام جهانی راه زیادی مانده/ بردهای آسانی بدست نیاوردیم

مهاجم تیم ملی با بیان اینکه برای رسیدن به جام جهانی هنوز سه بازی سخت پیش رو داریم، گفت: با تلاشی که انجام دادیم توانسته ایم به بردهای سختی دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد پس از پیروزی یک بر صفر تیم ملی ایران برابر چین در ورزشگاه آزادی گفت: یک بازی سخت و سه امتیاز حساس را به دست آوردیم و تا حدودی خود را به جام جهانی نزدیک کردیم.

وی تاکید کرد: در نیمه اول هم چند موقعیت داشتیم که با بدشانسی از بین رفت اما در نیمه دوم و در لحظات ابتدایی بازی توانستیم گل پیروزی بخش را به ثمر رسانده و با توجه به اینکه موقعیت های دیگری هم داشتیم با همان تک گل به سه امتیاز رسیدیم و چین را شکست دادیم.

انصاری فر در پاسخ به این پرسش که به آسانی در حال صعود به جام جهانی هستید گفت: با نظر شما موافق نیستم زیرا ما راه سختی گذراندیم و تلاش زیادی کردیم تا به اینجا رسیدیم و هنوز هم مشخص نیست که به جام جهانی صعود خواهیم کرد یا خیر زیرا هیچ پیروزی آسان نیست و ما به آسانی حریفان را شکست ندادیم بلکه تمرینات سخت، اردوهای طولانی مدت و فشارهای زیادی را تحمل کردیم تا بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چین حریف ساده ای نبود و دیدیم که در نیمه دوم تلاش زیادی انجام داد تا به تساوی دست پیدا کند اما بازیکنان ما هوشیار بودند و اجازه گلزنی به حریف ندادند.

انصاری فرد در پایان با تشکر از حضور پرشور هواداران گفت: واقعا نمی دانم از چه جمله ای استفاده کنم که بتوانم تشکر خود را به آنها ابراز کنم. علاقه مندان به تیم ملی امروز شاهکار کردند و با حضور پرشورشان نشان دادند که تیم ملی کشورشان برای شان مهم است و آنها هم می خواهند ایران به جام جهانی صعود کند.

کد مطلب 3940615

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