تا صعود به جام جهانی راه زیادی مانده/ بردهای آسانی بدست نیاوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد پس از پیروزی یک بر صفر تیم ملی ایران برابر چین در ورزشگاه آزادی گفت: یک بازی سخت و سه امتیاز حساس را به دست آوردیم و تا حدودی خود را به جام جهانی نزدیک کردیم.

وی تاکید کرد: در نیمه اول هم چند موقعیت داشتیم که با بدشانسی از بین رفت اما در نیمه دوم و در لحظات ابتدایی بازی توانستیم گل پیروزی بخش را به ثمر رسانده و با توجه به اینکه موقعیت های دیگری هم داشتیم با همان تک گل به سه امتیاز رسیدیم و چین را شکست دادیم.

انصاری فر در پاسخ به این پرسش که به آسانی در حال صعود به جام جهانی هستید گفت: با نظر شما موافق نیستم زیرا ما راه سختی گذراندیم و تلاش زیادی کردیم تا به اینجا رسیدیم و هنوز هم مشخص نیست که به جام جهانی صعود خواهیم کرد یا خیر زیرا هیچ پیروزی آسان نیست و ما به آسانی حریفان را شکست ندادیم بلکه تمرینات سخت، اردوهای طولانی مدت و فشارهای زیادی را تحمل کردیم تا بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چین حریف ساده ای نبود و دیدیم که در نیمه دوم تلاش زیادی انجام داد تا به تساوی دست پیدا کند اما بازیکنان ما هوشیار بودند و اجازه گلزنی به حریف ندادند.

انصاری فرد در پایان با تشکر از حضور پرشور هواداران گفت: واقعا نمی دانم از چه جمله ای استفاده کنم که بتوانم تشکر خود را به آنها ابراز کنم. علاقه مندان به تیم ملی امروز شاهکار کردند و با حضور پرشورشان نشان دادند که تیم ملی کشورشان برای شان مهم است و آنها هم می خواهند ایران به جام جهانی صعود کند.