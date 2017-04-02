مرضیه یوسف پس از کسب مقام هفتم تیم هندبال زنان کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیای کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه در ایران از مربیان ایرانی هیچ، هیچ حمایتی نمی شود. مربی ایرانی مظلوم ترین مربی است چرا که زحمت می کشد کار انجام می دهد اما هیچ امکاناتی در اختیارش نمی گذارند و برای همین هم در بسیاری از موارد نتیجه ای نمی گیریم.

وی افزود: برنامه ریزی ها برای تیم باید درست باشد تا نتیجه خوبی دریافت شود. مربی دیگری را از کشورهای خارجی می آوریم خورد و خوراک، رخت و لباس، هتل، اسکان، اردو و برنامه ریزی و سالن خوب در اختیارش می گذارند اما برای مربی ایرانی هیچ امکاناتی نمی گذارند.

سرمربی تیم ملی هندبال بانوان کشورمان خاطرنشان کرد: تازه در کنار این شرایط برخی نیز اظهار می کنند که این افتخار است که کنار تیم ملی هستید و تازه همراه تیم ملی یک سفر هم می روی!

وی بیان داشت: مگر مربی ایرانی دنبال سفر و گردش است. مگر مربی نمی تواند با خانواده خود به مسافرت برود. مربی وقتی مسئولیت قبول کرده و یک سال وقت خودش را برای یک تیم می گذارد، ز خانواده خودش می گذرد و در کنار تیم زحمت می کشد. حتی اگر تجربه بین المللی مربیان خارجی مطرح باشد یک مربی می تواند با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات دانش خود را افزایش دهد.

یوسف با بیان اینکه ما مربیان ایرانی مظلوم هستیم، گفت: من از همه فدراسیون ها و وزارت ورزش می خواهم که از مربیان ایرانی حمایت کنید. داوری و مربیگری را یک شغل جدا ببینید. این افراد در مسئولیت خود در راس تیم ها و مسابقات زحمت می کشند، استراس دارند و توان می گذارند و باید در قبال این وقت امکانات درستی را در اختیارشان بگذارند . متاسفانه از آن طرف حق الزحمه خوب هم به مربی ایرانی نمی دهند.

وی تصریح کرد: معتقدم برای تغییر این دیدگاه باید مربیان خود را باور داشته باشند چرا که مربی ایرانی دلسوزانه کار می کند. من نمی گویم که ما از دانش مربی خارجی استفاده نکنیم چرا که باید در بخش پایه از دانش مربیان خارجی بهره ببریم و مربیان ما کنار آنها قرار بگیرند تا بتوانند در نهایت تجربه کسب کرده و خود را نشان دهند. در صورتی که مربی ایرانی بتواند با استفاده از این تجربیات خود را نشان دهد حق اش را می تواند بگیرد و در صورتی که این توجه برای استفاده از تجربه مربی ایرانی نشود دلسردی در این خانواده بوجود می آید.

شانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی هندبال زنان آسیا از ۲۳ اسفند سال ۹۵ الی سوم فروردین سال جاری در کره جنوبی برگزار شد که تیم ایران در پنجمین حضور خود در این مسابقات در رده هفتم قرار گرفت.