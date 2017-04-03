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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۷:۴۲

رئیس فدراسیون قایقرانی خبر داد:

خسارت وارد شده به هیات قایقرانی بوشهر جبران می شود

خسارت وارد شده به هیات قایقرانی بوشهر جبران می شود

رئیس فدراسیون قایقرانی به دنبال آتش سوزی پایان سال هیات قایقرانی بوشهر گفت: خسارت وارد شده به این هیات از سوی فدراسیون جبران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  در هفته پایانی سال ۹۵ مکان هیات قایقرانی بوشهر به دلایل نامشخص دچار حریق شدیدی شد و تمام تجهیزات تا کاپ ها و .. همه در آتش سوخت.

غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمان در این رابطه به خبرنگار مهر، گفت: بوشهر می تواند یکی از قطب های اصلی ما در قایقرانی کشور باشد . مطمئنا ما بحث آتش سوزی رخ داده شده را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.

وی افزود: برای ما اهمیتی ندارد که در نهایت نتیجه بررسی ها چه می شود و اینکه چه اتفاقی افتاده و مقصر کیست ما حتما خسارت وارده به هیات قایقرانی بوشهر را جبران کرده و به آنها کمک خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون قایقرانی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ میلیون تومان این بخش خسارت دیده است. من اینجا از طریق شما قول می دهم که از این هیات حمایت کرده و قایق های از بین رفته را تامین کنیم. می توانید تا اجرای قول من این مسئله را تعقیب کنید تا ما بدقول نشویم. 

کد مطلب 3940678

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