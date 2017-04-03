خسارت وارد شده به هیات قایقرانی بوشهر جبران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پایانی سال ۹۵ مکان هیات قایقرانی بوشهر به دلایل نامشخص دچار حریق شدیدی شد و تمام تجهیزات تا کاپ ها و .. همه در آتش سوخت.

غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمان در این رابطه به خبرنگار مهر، گفت: بوشهر می تواند یکی از قطب های اصلی ما در قایقرانی کشور باشد . مطمئنا ما بحث آتش سوزی رخ داده شده را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.

وی افزود: برای ما اهمیتی ندارد که در نهایت نتیجه بررسی ها چه می شود و اینکه چه اتفاقی افتاده و مقصر کیست ما حتما خسارت وارده به هیات قایقرانی بوشهر را جبران کرده و به آنها کمک خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون قایقرانی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ میلیون تومان این بخش خسارت دیده است. من اینجا از طریق شما قول می دهم که از این هیات حمایت کرده و قایق های از بین رفته را تامین کنیم. می توانید تا اجرای قول من این مسئله را تعقیب کنید تا ما بدقول نشویم.