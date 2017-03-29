۴۱ هزار بازرسی بهداشتی از سامانه های آبرسانی/۵۰۰ هزار کلرسنجی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا غلامی گفت: در طول بازرسی های انجام شده تعداد ۳ هزار و ۶۸۱ مرکز و مکان متخلف تعطیل شده اند.

وی افزود: ۷۴۰ هزار و ۴۶۱ مورد بازرسی بهداشت محیطی از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی حساس با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی صورت گرفته و تعداد ۱۸۹ هزار و ۴۲۶ مورد بازرسی بهداشت محیطی نیز از اماکن عمومی حساس با اولویت بهداشت فردی و تجهیزات از جمله آرایشگاه ها ،هتل ها و مراکز اقامتی انجام شده است.

غلامی، تعداد بازرسی بهداشت محیطی از اماکن بین راهی با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی را ۲۵ هزار و ۷۸۸ مورد اعلام کرد و گفت: همچنین تیم های بهداشتی بیش از ۴۱ هزار مورد بازرسی بهداشت محیطی از سامانه های آبرسانی داشته اند.

مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، تعداد بازرسی بهداشت محیطی با اولویت کنترل دخانیات از مراکز عرضه قلیان را ۱۳ هزار و ۵۰۹ مورد عنوان کرد و افزود: بیش از ۵۰۰ هزار مورد کلر سنجی از آب آشامیدنی انجام شده و همچنین تیم های بهداشتی حدود ۱۵ هزار مورد با دستفروشان دوره گرد مواد غذایی حساس برخورد کرده اند.