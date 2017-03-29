پذیرش۶هزار و۸۰۰بیمار در مراکز درمانی قشم/اعزام۳۶بیمار به بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی هرمزگان، حمیدرضا بهزادی گفت: تعداد سه هزار و ۴۷۳ نفر از این بیماران در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم پذیرش شدند که ۳۶ نفر از آنان به بیمارستان بندر عباس اعزام شدند. از این تعداد، چهار بیمار با اورژانس هوایی و بقیه از طریق دریا به بندرعباس منتقل شدند.

وی اظهار کرد: سه هزار و ۴۰۰ نفر از مراجعه کنندگان در مراکز درمانی شهر درگهان و شش مرکز روستایی جزیره پذیرش شدند که دو هزار و ۹۰۰ بیمار توسط پزشکان ویزیت شدند و ۵۰۰ نفر باقی مانده نیز مادران بارداری بودند که به مراقبت های دوران بارداری نیاز داشتند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان قشم از استقرار متخصص طب اورژانس برای نخستین بار در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهر قشم خبر داد و افزود: چهار متخصص طب اورژانس پیش از تعطیلات نوروز در این بیمارستان مستقر شده و فعالیت آنان در طول سال نیز استمرار خواهد داشت.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اجرایی خدمات سفر قشم همچنین از استقرار رادیولوژیست زن برای نخستین بار در بیمارستان قشم خبر داد.

بهزادی گفت: کلینیک تخصصی بیمارستان نیز از پنجم فرودین ماه کار خود را در این مرکز درمانی شروع کرده و هم اکنون خدمات توسط متخصصین اطفال، داخلی و زنان به بیماران ارائه می شود و این در حالی است که در بیشتر شهرستان ها کلینیک های تخصصی تا ۱۵ فروردین تعطیل می باشند.

وی همچنین از فعالیت دو دندانپزشک در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) شهر قشم که برای نخستین بار از آغاز تعطیلات پایان سال شروع شده و در طول سال نیز با تعرفه های دولتی ادامه خواهد داشت، به عنوان خدمتی نوین به مردم قشم و مسافران این جزیره نام برد.

جزیره قشم با ۱۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت در تنگه هرمز واقع شده و ۶۵ روستا دارد. سالانه میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی به این جزیره مسافرت کرده که بیشترین آمار سفرها به ایام نوروز مربوط می شود.