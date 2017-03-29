علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر ۲۱۶ دستگاه مینی‌بوس در ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری و بین‌شهری اردبیل فعال است.

وی افزود: با توجه به اینکه میانگین عمر مینی‌بوس‌ها ۲۳ سال است، ضروری است نسبت به نوسازی ناوگان مینی‌بوس اقدام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان متذکر شد: در حال حاضر تسهیلات پرداختی به دلیل هزینه بالا مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و رانندگان به دلیل اینکه صرفه لازم ندارد از آن استقبال نمی‌کنند.

رحمتی افزود: این در حالی است که در صورتی که تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شود می‌توان نسبت به نوسازی ناوگان اقدام کرد و رانندگان نیز استقبال خواهند کرد.

وی تصریح کرد: می‌توان از محل بند ق نفت این تسهیلات را تأمین کرد و در صورتی که ۵۰ درصد از سوی دولت تأمین شود، ۵۰ درصد نیز از سوی رانندگان پرداخت می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان معتقد است با هدف ارائه خدمات بهینه و کاهش آلودگی ضروری است نسبت به نوسازی ناوگان مینی‌بوس اردبیل اقدام کرد.