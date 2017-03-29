  1. استانها
  2. کردستان
۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱

کارشناس اداره کل هواشناسی کردستان:

کردستان از روز جمعه در دامنه فعالیت امواج بارشی قرار می گیرد

کردستان از روز جمعه در دامنه فعالیت امواج بارشی قرار می گیرد

سنندج- کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی کردستان عنوان کرد: از روزجمعه تا دوشنبه هفته آینده استان در دامنه فعالیت امواج بارشی و ناپایدار قرار می گیرد.

بهرام چاره‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل داده ها ونقشه های هواشناسی بیانگر گذر و تاثیرموج ضعیفی از هوای ناپایدار از بعدازظهر روز گذشته تا بعدازظهر امروز چهارشنبه است.

وی عنوان کرد: این موج ضعیف موجب ابری شدن، ورزش باد(گاها شدید) همراه با رگبارهای پراکنده باران با احتمال رعد و برق  در استان شده است.

وی اظهارداشت: در روزهای پنج شنبه و جمعه از شرایط ناپایداری هوا کاسته می شود و پدیده قابل ملاحظه در این دو روز تشکیل و رشد ابر و گاهی وزش باد است.

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی کردستان ادامه داد: اما بتدریج از اواخر وقت روز جمعه تا دوشنبه هفته آینده ۱۴ فروردین به طور متناوب استان در دامنه فعالیت امواج بارشی و ناپایدار قرار می گیرد.

چاره‌خواه افزود: پیامد وجود این سامانه بارشی، بارش باران و در ارتفاعات و گردنه ها به صورت برف است.

کد مطلب 3940788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها