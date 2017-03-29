کردستان از روز جمعه در دامنه فعالیت امواج بارشی قرار می گیرد

بهرام چاره‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل داده ها ونقشه های هواشناسی بیانگر گذر و تاثیرموج ضعیفی از هوای ناپایدار از بعدازظهر روز گذشته تا بعدازظهر امروز چهارشنبه است.

وی عنوان کرد: این موج ضعیف موجب ابری شدن، ورزش باد(گاها شدید) همراه با رگبارهای پراکنده باران با احتمال رعد و برق در استان شده است.

وی اظهارداشت: در روزهای پنج شنبه و جمعه از شرایط ناپایداری هوا کاسته می شود و پدیده قابل ملاحظه در این دو روز تشکیل و رشد ابر و گاهی وزش باد است.

کارشناس هواشناسی اداره کل هواشناسی کردستان ادامه داد: اما بتدریج از اواخر وقت روز جمعه تا دوشنبه هفته آینده ۱۴ فروردین به طور متناوب استان در دامنه فعالیت امواج بارشی و ناپایدار قرار می گیرد.

چاره‌خواه افزود: پیامد وجود این سامانه بارشی، بارش باران و در ارتفاعات و گردنه ها به صورت برف است.