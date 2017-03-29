مراجعه بیش از ۶ هزارنفر به اورژانس استان کرمانشاه طی نوروز۹۶

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مراجعه ۶ هزار و ۳۴۰ نفر به اورژانس استان کرمانشاه از ابتدای طرح نوروزی تا ۸ فروردین ۹۶ خبر داد و گفت: از این تعداد ۵۶۲ نفر بستری شده اند و از این تعداد نیز ۲۹ نفر نیز در بخش ویژه بستری شده‌اند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه، تعداد بیماران منتظر تخت ویژه در اورژانس های استان را ۷ نفر اعلام کرد.

وی اشاره‌ای نیز به آمار گزارشات و تماس‌های صورت گرفته با سامانه ۱۱۵ داشت و گفت: از این تعداد ۱۲۳ نفر بیماران غیرتصادفی و ۲۹ نفر بیماران تصادفی بوده اند و هیچ فوتی تصادفی در این مدت نداشته ایم.

مدرسی مقایسه ای نیز بین آمار نوروز امسال با مدت مشابه سال گذشته داشت و افزود: در بخش مراجعات به اورژانس شهری امسال یک هزار و ۴۲۱ مورد ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶.۷ درصدی را نشان می دهد.

وی از رشد ۱ درصدی مراجعات به اورژانس جاده ای طی نوروز امسال نسبت به سال قبل خبر داد و تصریح کرد: امسال ۳۹۱ مورد مراجعه به اورژانس جاده ای ثبت شده است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه، از افزایش ۱۲.۰۳ درصدی بیماران اورژانسی تصادفی با ۴۸۲ مورد و و افزایش ۱۳.۸۳ درصدی بیمارات غیر تصادفی با یک هزار و ۳۳۰ مورد در طی مدت سپری شده از نوروز امسال نسبت به سال ۹۵ خبر داد.

وی افزود: در بخش انتقال بیماران اورژانسی به بیمارستان نیز امسال ۹۶۶ مورد ثبت شده است که رشد ۱۳.۹۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

مدرسی از کاهش فوتی‌های ناشی از تصادفات طی نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و تصریح کرد: امسال تنها ۲ فوتی ثبت شده است که کاهش ۲۰۰ درصدی را نسبت به سال قبل که ۶ مورد بوده، نشان می دهد.

وی از افزایش فوتی های غیر تصادفی به میزان ۴.۸۷ درصد طی نوروز امسال نسبت به مشابه سال قبل خبر داد.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه در پایان از افزایش مجموع ماموریت های صورت گرفته طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: از این نظر ۱۱.۵ درصد افزایش داشته ایم.