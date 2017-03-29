نیروهای یمنی از موشک «قاهر ام ۲» رونمایی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، نیروهای یمنی در بیانیه ای اعلام کردند: بعد از گذشت دو سال مقاومت در برابر تجاوز سعودی– آمریکایی و در راستای پاسداشت خون شهدا و گرامیداشت مجروحان و همچنین مقاومت خانواده های شهدا و مجروحان و فداکاری های ملت در چارچوب رسیدن به آزادی و کرامت از موشک بالستیک قاهر ام ۲ با برد متوسط که نوع پیشرفته قاهر ۱ می باشد، رونمایی می کنیم.

در این بیانیه آمده است، این موشک ۴۰۰ کیلومتر برد دارد و وجه تمایز آن با موشک های قبلی دقت بالای آن در برخورد به اهداف است و دقت اصابت آن ۵ تا ۱۰ متر است.

بیانیه مذکور تاکید کرد: قاهر ام ۲ در مرکز پژوهشها و توسعه توان موشکی نیروهای یمنی و با استفاده از تجارب و توانمندی های ملی ساخته شد.

گفتنی است، رژیم سعودی با چراغ سبز آمریکا و همراهی چند کشور عربی دیگر از حدود دو سال پیش مردم یمن را مورد بی رحمانه ترین حملات قرار داده است. در پی این تجاوز تا کنون هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی شده اند و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.