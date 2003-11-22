تصميم گيري براي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا هنوز زود است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سولانا بررسي تمام علل بمب گذاريهاي روز پنج شنبه تركيه در كنسولگري انگليس و بانك انگليسي HSBC را كه 27 كشته برجاي گذاشت بسيار مشكل عنوان كرد.

سولانا در ادامه افزود: " يكي از علل احتمالي اين بمب گذاريها تلاش دولتمردان تركيه براي پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا و حركت به سمت غرب است. زيرا در تركيه مردمي وجود دارند كه از جهت يافتن كشورشان به سوي غرب و تلاش مقامات ترك براي پيوستنن به اتحاديه اروپا را دوست ندارند.

سولانا در پاسخ به اين سوال كه آيا در حال حاضر تلاش مقامات تركيه براي الحاق آنكارا به اتحاديه اروپا سرعت بيشتري خواهد يافت يا نه، گفت: " تصميم گيري در مورد چنين موضوعي هنوز خيلي زود است."

رهبران اتحاديه اروپا در نظر دارند تا در دسامبر سال 2004 در صورت اجرا شدن اصلاحات كافي در تركيه مذاكرات مربوط به الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا را آغاز كنند.

گونتر فرهويگن كميسر توسعه امور اتحاديه اروپا پس از بمب گذاري هاي استانبول تسريع در روند پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را رد كرد.

